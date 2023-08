Beerensteyn in tranen na gemiste kansen en teruggedraaide penalty: 'Dit doet pijn'

Lineth Beerensteyn zat in zak en as na de uitschakeling van Oranje op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De spits had in de verlenging de winnende 2-1 op de schoen, maar miste en zag Spanje wel scoren.

Andries Jonker zei nog wat tegen haar, maar het ging allemaal langs Beerensteyn heen. "Ik stortte in tranen. Dat is natuurlijk een heel normale reactie na zo'n uitschakeling. We liggen nu uit het toernooi, dat doet pijn."

Niet alleen de exit deed pijn bij Beerensteyn, ook de gemiste kansen in de verlenging hakten erin. Zo vol zelfovertuiging als ze donderdag was bij de persconferentie, waarop ze de VS op haar nummer zette, zo aangeslagen was ze na het duel.

De 26-jarige Beerensteyn had in de tweede helft van de verlenging tot twee keer toe de winnende 2-1 op de schoen, maar ze schoot naast en over. Een minuut na haar tweede misser schoot Spanje aan de andere kant wél raak via Salma Paralluelo.

Beerensteyn wilde niet zeggen wat ze een half uur na de wedstrijd allemaal dacht. "Ik kan daar nu nog niks over zeggen. Op dit moment gaat er van alles door mijn hoofd." Of ze dat met de journalisten wilde delen? "Nee. Geen interesse."

'Het is ontzettend zuur'

Tijdens de wedstrijd knaagden de gemiste kansen niet aan Beerensteyn. "Ik hoopte dat er nog een moment zou komen. Maar na de wedstrijd baal je ontzettend. Vliegt die bal erin, dan was die kans waarschijnlijk aan de andere kant niet gevallen. Het is ontzettend zuur."

Beerensteyn was een stuk uitgesprokener over het penaltymoment na ruim een uur spelen. De spits verdiende aanvankelijk een penalty na contact met de Spaanse Irene Paredes, maar scheidsrechter Stéphanie Frappart draaide haar beslissing terug.

"Of ik het een penalty vond? Ja, zeker. Ze duwde me in mijn rug, waardoor ik uit balans was. Anders was ik voor haar gekomen. Ze wist dat ik haar voorbij was en ze geeft me vervolgens een duw in mijn rug. Een breekpunt? Ja. Als we die penalty krijgen, wordt het een heel andere wedstrijd. De scheids dacht er anders over. Aan de andere kant gaf ze hem wel heel makkelijk."