Martens breekt na uitschakeling op WK: 'Ik heb mijn plezier teruggekregen'

Lieke Martens hield het niet droog na de uitschakeling van Oranje op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Niet de nederlaag tegen Spanje in de kwartfinales, maar haar herwonnen plezier in het voetbal brachten de tranen teweeg.

"Ik ga door bij Oranje", zei Martens na de uitschakeling tegen Nederlandse journalisten. "Het spel is veel te mooi om te blijven doen. Ik ben blij dat ik dit toernooi weer in mijn kracht heb kunnen voetballen en mijn plezier heb teruggekregen." Daarna brak Martens in tranen uit.

De dertigjarige Martens kende moeizame jaren bij Oranje. Vorig jaar zat de Gouden Bal-winnares uit 2017 tijdens het EK niet goed in haar vel, mede doordat ze vaker moest verdedigen dan aanvallen. Met een blessure verliet ze het toernooi.

Haar hoogtijdagen, die ze tijdens het gewonnen EK van 2017 als dribbelaar van de ploeg beleefde, waren ver weg. Op het WK van 2019 speelde een slepende teenblessure Martens ook het hele toernooi parten.

Na haar bruiloft met oud-voetballer Benjamin van Leer en onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker maakte Martens de afgelopen maanden een herboren indruk bij Oranje. Op het WK was ze de voetballende leider van de ploeg. Ze scoorde één keer en gaf twee assists.

Foto: Reuters

'Voetbal kan zo pijnlijk zijn'

Tegen Spanje kon Martens het verschil niet maken. Ook niet toen Oranje in de eerste helft van het kastje naar de muur werd gespeeld. Martens heeft verbaasd naar het fletse spel van de ploeg van Jonker gekeken.

"Zij stonden er gelijk en wij lieten ons helemaal terugdringen. In de wedstrijden hiervoor zijn we in ons positiespel gekomen, maar vandaag amper. We moesten het vandaag van werk- en vechtlust hebben. We hebben geluk gehad dat Spanje al niet in de eerste helft scoorde."

Na rust deed Spanje dat wel uit een strafschop van Mariona Caldentey, maar Oranje sleepte nog een verlenging uit het vuur door een pegel van Stefanie van der Gragt. Uiteindelijk ging het alsnog mis: Lineth Beerensteyn hielp twee enorme kansen om zeep en Salma Paralluelo maakte in de 111e minuut aan de andere kant de 2-1.

"Voetbal kan zo mooi, maar ook zo pijnlijk zijn", zei Martens. "Als je hem dan nog zo tegen krijgt een paar minuten voor het einde... We hoopten het nog tot penalty's te brengen. Het is een heel gekke wedstrijd met superveel emoties."

Foto: Pro Shots

'We hebben heel goed toernooi gespeeld'

Martens benadrukt dat ze niemand wat kan verwijten. Oranje bleek tegen Spanje in de breedte niet sterk genoeg om het gemis van de geblesseerde Vivianne Miedema en de geschorste Daniëlle van de Donk op te vangen.

"We hebben alles gegeven", zei Martens. "Maar ik baal er nog wel steeds van hoe we aan de wedstrijd zijn begonnen. Dat kunnen we niet meer terugdraaien, maar… We willen zo graag vooruit verdedigen en werden teruggedrongen."

"Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik ken het Spaanse voetbal, je moet ze onder druk houden en vooruit verdedigen. Je moet ze vooral niet laten komen. Dat lukte niet. Maar als je ziet hoe we ons weer terugvechten, getuigt dat wel van karakter. En we hebben het ook niet over een tegenstander die er niks van kan."