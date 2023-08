Vlak voor kwartfinale Spanje-Nederland lichte aardbeving gevoeld in stadion

Ruim een uur voor de kwartfinale tussen Nederland en Spanje zijn in het stadion in Wellington lichte trillingen van een aardbeving gevoeld. De beving had geen invloed op het duel.

Het ging om een beving met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter, op zo'n 75 kilometer ten noorden van French Pass. Het epicentrum van de beving, op zo'n 170 kilometer diepte in de zee, lag op ruim 150 kilometer van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad.

De aardbeving werd door zo'n 20.000 Nieuw-Zeelanders gemeld in de applicatie GeoNet. In Wellington voelde het als een rollende en trillende beving. In het perscentrum hoorde de verslaggever van NU.nl een piepend geluid toen de trillingen gevoeld werden.

Ook inwoners van onder meer het zuidelijker gelegen Christchurch en noordelijk gelegen Auckland voelden de aardbeving. Aardbevingen zijn aan de orde van de dag in Nieuw-Zeeland, dat op verschillende breuklijnen ligt.