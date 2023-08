Oranje strandt in kwartfinales WK na meeslepend gevecht met Spanje

Het Nederlands elftal is vrijdag uitgeschakeld op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje ontsnapte dankzij een late goal van Stefanie van der Gragt aan een nederlaag in de reguliere speeltijd, maar verloor in Wellington via de verlenging alsnog met 1-2.

Oranje speelde lange tijd een dramatische wedstrijd en mocht van geluk spreken dat het voor rust al niet op een grote achterstand stond. Tien minuten voor het einde viel de terechte 1-0 voor Spanje. Mariona Caldentey benutte een strafschop, na knullig hands van Van der Gragt.

Nederland leek dood en begraven, maar uitgerekend Van der Gragt kegelde in de blessuretijd de 1-1 binnen. Door haar schitterende pegel in de verre hoek dwong Oranje tegen de verhouding in een verlenging af.

Daarin had Lineth Beerensteyn tot twee keer toe de winnende goal op haar schoen, maar ze faalde tot twee keer toe. Die missers kwamen Oranje duur te staan: in de 111e minuut maakte Salma Paralluelo de beslissende 1-2.

Voor Nederland komt er zo een einde aan een redelijk WK. De vicewereldkampioen van vier jaar geleden maakte indruk met de groepswinst en een sterk optreden tegen de VS (1-1), maar bleek niet opgewassen tegen Spanje, dat in de halve finales tegen Japan of Zweden speelt. De finale is op 20 augustus in Sydney.

De gelijkmaker van Stefanie van der Gragt mocht Oranje niet baten. Foto: Reuters

Oranje overleeft Spaanse storm

Spanje-Nederland beloofde een waar voetbalgevecht te worden, maar nog voor de aftrap werd de grootste schok in het stadion gevoeld. Een uur voor het eerste fluitsignaal waren lichte trillingen van een aardbeving te voelen. Het epicentrum van de beving lag op 150 kilometer van Wellington, maar het had geen invloed op de wedstrijd.

Met de Spaanse Damaris Egurrola als vervanger van de geschorste Daniëlle van de Donk voegde bondscoach Jonker een getergde speelster toe aan Oranje, maar daarvan was in de eerste helft helemaal niks terug te zien.

Nederland werd 45 minuten lang van het kastje naar de muur gespeeld door de Spanjaarden. De ploeg van Jonker liep als een stel makke schapen over het veld. Het was een wonder dat Oranje met 0-0 de kleedkamers mocht opzoeken.

Al na vier minuten ontsnapte Nederland aan een achterstand in het Wellington Regional Stadium: González werkte van dichtbij naast. Nog geen twee minuten later deed Alba Redondo hetzelfde. Oranje was rijp voor de slacht.

Het was de paal die in de zeventiende minuut tot twee keer toe redding bracht voor Oranje. Keeper Daphne van Domselaar tikte eerst een kopbal van Redondo tegen het aluminium en vervolgens kreeg de Spaanse aanvaller de bal er van dichtbij ook niet in.

Bondscoach Jonker riep zijn troepen bij elkaar, maar het mocht allemaal niet baten. Op slag van rust leek de 1-0 te vallen, maar de goal van González werd afgekeurd vanwege buitenspel. Oranje kon opgelucht ademhalen toen het rustsignaal klonk en Van Domselaar weer had gered. De cijfers waren veelzeggend: Spanje schoot tien keer, Nederland nul keer.

Oranje liep volledig achter de feiten aan tegen Spanje. Foto: Getty Images

Van der Gragt vertolkt hoofdrol bij goals

Oranje was amper bekomen van de Spaanse storm of het had na rust al op achterstand kunnen staan. Binnen twaalf tellen kon González uithalen, maar ze schoot net naast. Oranje beet daarna eindelijk wat meer van zich af. Spanje was even niet zo dominant meer.

Na ruim een uur leek het breekpunt te volgen. Beerensteyn ging liggen na licht contact met Irene Paredes en scheidsrechter Stéphanie Frappart wees naar de stip. Daar kwam Frappart echter op terug. Ze vond dat het contact te licht was. Beerensteyn reageerde furieus.

Dat deed de spits van Oranje opnieuw toen Spanje een kwartier later wel een penalty kreeg. Frappart zag een handsbal van Van der Gragt bij een voorzet van Salma Paralluelo over het hoofd. Na het zien van de beelden wees ze wel naar de stip en vanaf 11 meter stuurde Oihane Hernández uitblinker Van Domselaar de verkeerde kant op, al had ze daarbij hulp nodig van de paal: 0-1.

Het leek het einde van Oranje te betekenen op dit WK en een dramatisch einde van de fraaie carrière van Van der Gragt. Maar toen kwam het moment van 'Stalen Steef', in de 91e minuut. Als stormram schoot ze de bal van 20 meter afstand in de verre hoek: 1-1.

De euforie bij haar en Nederland was gigantisch. Speelsters sprongen over elkaar heen. En belangrijker: de sensationele gelijkmaker, volledig tegen de verhouding in, zette de kwartfinale helemaal op zijn kop.

Salma Paralluelo deed Oranje de das om met haar treffer in de tweede helft van de verlenging. Foto: Getty Images

Missers Beerensteyn komen Oranje duur te staan

Bij Spanje sloop in de verlenging wat angst in het spel en daar leek Oranje van te profiteren. Lieke Martens kreeg een eerste mogelijkheid in het naspel, maar schoot recht op de keeper van Spanje af. Spanje stelde daar alleen een kop van Jennifer Hermoso tegenover.

Na rust kreeg Beerensteyn gouden kansen om Oranje naar de halve finales te schieten. In de 107e minuut brak de razendsnelle spits van Nederland door de stellingen, maar haar schot ging voorlangs. Vier minuten later schoot ze van dichtbij over.

Die missers kwamen Oranje heel erg duur te staan. De handige Paralluelo kreeg de bal op de helft van Oranje toen Nederland uit positie was en Van der Gragt was gewisseld voor Caitlin Dijkstra.