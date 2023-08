Egurrola vervangt geschorste Van de Donk bij Oranje in kwartfinale tegen Spanje

Damaris Egurrola vervangt de geschorste Daniëlle van de Donk bij Oranje in de kwartfinale tegen Spanje (aftrap 3.00 uur Nederlandse tijd). Egurrola staat zo op het WK voor een pikant weerzien met haar vaderland.

De 23-jarige Egurrola speelde één interland voor Spanje, maar na een conflict met de Spaanse bondscoach Jorge Vilda stapte de dochter van een Spaans-Baskische vader en een Nederlandse moeder vorig jaar over naar Oranje.

In de aanloop naar de kwartfinale zei Egurrola tegen persbureau ANP dat vrijdag de belangrijkste dag uit haar leven is. "De woede van toen heb ik nog altijd in mij. Dat is zeker een motivatie, want het is allemaal niet makkelijk geweest."

Egurrola is de controleur op het middenveld van Oranje. Victoria Pelova, een van de kandidaten om Van de Donk te vervangen, staat opnieuw als rechtervleugelverdediger opgesteld. Bondscoach Andries Jonker laat de zeventienjarige Wieke Kaptein, die Van de Donk afloste in het duel met Vietnam (7-0), op de bank.

Esmee Brugts staat gewoon aan de aftrap bij Oranje. De linkervleugelverdediger sloot donderdag later aan bij de afsluitende training, waarvan journalisten alleen het eerste kwartier mochten zien. Volgens een woordvoerder van de KNVB kampte Brugts niet met een blessure. Wat er wel met haar aan de hand was, wilde ze niet zeggen.

Van Dongen ontbreekt in wedstrijdselectie

Niet alleen voor Egurrola, maar ook voor Lieke Martens en Stefanie van der Gragt is het duel met Spanje een speciale wedstrijd. Martens speelde vijf jaar voor FC Barcelona (2017-2022), Van der Gragt twee jaar (2018-2020). Martens stapte vorig jaar over naar PSG. Van der Gragt stopt na dit WK.

Merel van Dongen is nog actief in Spanje, maar de verdediger van Atlético Madrid moet de wedstrijd in Wellington missen. Van Dongen liep maandag tijdens een hersteltraining een enkelblessure op en is niet op tijd hersteld voor het duel met de Spanjaarden.

De kwartfinale tussen Spanje en Nederland begint vrijdag om 3.00 uur Nederlandse tijd in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Het duel staat onder leiding van de Franse topscheidsrechter Stéphanie Frappart.

Bij Spanje is sterspeelster Alèxia Putellas opvallend genoeg gepasseerd. De tweevoudig winnares van de Gouden Bal zit op de bank in het Wellington Regional Stadium, waar volgens een laatste tussenstand van de KNVB op donderdagmiddag 30.780 mensen zitten, waarvan 818 aan Nederlanders. Er kunnen 34.500 toeschouwers in het stadion.