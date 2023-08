Domper voor Wiegman: topscorer na veelbesproken rood pas in finale inzetbaar

Sarina Wiegman kan bij Engeland minstens twee wedstrijden niet beschikken over de geschorste Laurent James. De topscorer van Engeland is na haar oliedomme rode kaart alleen bij een eventuele finale weer inzetbaar.

James stapte maandag in het achtstefinaleduel met Nigeria bewust op de rug van een tegenstander. In eerste instantie kreeg ze een gele kaart, maar na een ingreep van de VAR werd James alsnog van het veld gestuurd.

Door de rode kaart was James sowieso één duel geschorst, maar de FIFA heeft besloten daar een extra duel aan toe te voegen. Ze mist de kwartfinale van vrijdag tegen Colombia en daarna de eventuele halve finale tegen Australië of Frankrijk.

Haar afwezigheid is een flinke domper voor Wiegman. James was in de eerste wedstrijd van het WK nog invaller, maar daarna was ze in alle wedstrijden basisspeler. Ze maakte dit toernooi drie doelpunten en is daarmee topscorer van Engeland op dit toernooi.