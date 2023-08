Spaanse bondscoach looft Lieke Martens: 'Heb haar lang niet zó goed gezien'

De Spaanse bondscoach Jorge Vilda heeft in de aanloop naar de kwartfinale tegen Nederland zijn bewondering uitgesproken voor Lieke Martens. Volgens de bekritiseerde coach is de sterspeelster van Oranje helemaal opgeleefd.

"Martens speelt een goed WK", zei Vilda donderdag op zijn persconferentie in Wellington, waar vrijdag het duel in de kwartfinales gespeeld wordt. "Ik heb haar al lang niet zó goed gezien. Nederland maakt goed gebruik van haar."

Volgens Vilda is Martens niet de enige uitblinker bij Oranje. "Van der Gragt speelt ook heel erg sterk. Ze is achterin omringd door twee ploeggenoten. We spelen tegen een fantastisch team. We moeten ons beste beentje voorzetten."

Opvallend genoeg weigerde Vilda over Damaris Egurrola te praten toen hem naar de Nederlandse international gevraagd werd. Egurrola speelde één interland voor Spanje, maar stapte na een conflict met Vilda vorig jaar over naar Oranje.

"We kijken naar de 23 speelsters die bij ons spelen. Ik zou niemand van hen vervangen", was het enige dat Vilda over de middenvelder van Olympique Lyonnais kwijt wilde. Egurrola zei eerder tegen persbureau ANP dat ze nog altijd boos is over hoe ze door Vilda behandeld is.

Bondscoach Jorge Vilda en speelster Ivana Andrés schoven donderdag aan op de persconferentie. Foto: Getty Images

Speelster ontkent slechte relatie met coach

Egurrola staat niet alleen in haar kritiek op Vilda. Vijftien Spaanse speelsters probeerden vorig jaar een revolutie te ontketenen met een brandbrief richting de Spaanse bondscoach. Vilda sloeg de opstand hardhandig neer: slechts drie van de vijftien speelsters zijn opgeroepen voor het WK.

Bondscoach Andries Jonker is ervan overtuigd dat een goede sfeer in een team de basis voor succes is. "Ik heb het idee dat de kans op een goede prestatie groter is als speelsters goed in hun vel zitten", zei hij woensdag tegen Nederlandse journalisten.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

In dat licht lijkt Nederland een voordeel te hebben voor de kwartfinale, al denkt Vilda daar heel anders over. "In onze groep is er een gezonde concurrentiestrijd. Maar het doel is voor iedereen hetzelfde."

De Spaanse bondscoach kreeg op de persconferentie bijval van speelster Ivana Andrés. "We hebben een uitstekende relatie met Jorge en het volste vertrouwen in hem. We geloven dat we een team zijn."