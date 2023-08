Oranje weet dankzij 'mollen' alles van Spanje: 'Zo snel als ik zijn ze niet'

Het Nederlands elftal is dankzij vier mollen volledig op de hoogte van Spanje richting de kwartfinale van vrijdag. Experts Lieke Martens, Damaris Egurrola, Stefanie van der Gragt en Merel van Dongen vertelden bondscoach Andries Jonker alles over de ploeg.

Als iemand binnen de selectie van Oranje wat kan vertellen over Spanje, is het Egurrola wel. De middenvelder woont in Spanje en speelde één interland voor de Spaanse ploeg. Na een conflict met bondscoach Jorge Vilda koos ze voor Nederland.

Maar bondscoach Jonker riep niet alleen Egurrola bij zich om meer over Spanje te weten te komen. Hij nodige ook Martens, Van der Gragt en Van Dongen uit. De eerste twee speelden jarenlang voor FC Barcelona, Van Dongen is sinds 2018 actief in het land.

"Natuurlijk spraken we met hen. Ze weten veel over Spanje", zei Jonker donderdag op zijn persconferentie in Wellington. De bondscoach was ook negen maanden werkzaam in het land, als assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona (2002-2003).

"De scoutingsafdeling, mijn assistenten en ik hebben ons werk gedaan", vervolgde Jonker. "We hebben een heel boek over Spanje. We hopen het dat het helpt, maar je wint geen wedstrijd in de voorbereiding. Je moet op het veld winnen."

Lineth Beerensteyn en Andries Jonker stonden donderdag de media te woord. Foto: Getty Images

'Egurrola is een topspeelster'

Jonker wilde nog niet zeggen of Egurrola tegen Spanje de geschorste Van de Donk vervangt. De bondscoach zei alleen dat ze een van de kandidaten is. Egurrola was tot dusver wisselspeler bij Oranje.

De manier waarop Jonker over Egurrola sprak, doet een basisplaats vermoeden. "Ze is een van onze topspeelsters", zei hij. "Ze kan geweldig koppen. Ze is net zo goed als mijn andere speelsters. Ze wordt erg gewaardeerd."

Door de uitgekiende voorbereiding weet ook Lineth Beerensteyn precies waar ze aan toe is. De spits, die opzien baarde met pikante uitspraken over de uitschakeling van titelverdediger VS, treft enkele kleine verdedigers. "Dat maakt me niet uit", zei ze. "Of ze groot of klein zijn, ik denk dat ze niet zo snel zijn als ik."

Precies met die zelfovertuiging moet Oranje volgens Beerensteyn Spanje bestrijden. Spelen zoals Japan, dat Spanje al counterend met 4-0 versloeg, vindt ze niks. "Wij spelen morgen ons eigen spel. Wij zijn Nederland, geen Japan. Met onze kwaliteiten kunnen we het Spanje ontzettend moeilijk maken."