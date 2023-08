Beerensteyn geeft uitgeschakeld VS trap na: 'Wat ik dacht? Yes, doei!'

Lineth Beerensteyn heeft in de aanloop naar de kwartfinale van Oranje tegen Spanje het onttroonde Verenigde Staten nog een trap na gegeven. De spits genoot van de uitschakeling van de titelhouder.

"Het eerste wat ik dacht toen ik hoorde dat ze eruit lagen? Yes, doei!", zei Beerensteyn voor het oog van tientallen journalisten in het Wellington Regional Stadium. Daar speelt Oranje vrijdag de kwartfinale tegen Spanje.

Beerensteyn haastte er nog bij te zeggen dat ze respect heeft voor de VS. "Maar voor mij is het een opluchting dat ze eruit liggen. Ik denk dat ze hun lesje wel geleerd hebben. Je moet niet over iets praten wat nog ver weg is."

Oranje hield in de groepsfase een zwaarbevochten punt over aan de topwedstrijd tegen de VS (1-1). Nederland kroonde zich mede daardoor tot groepswinnaar. De VS werd tweede en werd in de achtste finales via strafschoppen uitgeschakeld door Zweden.