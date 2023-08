Van Dongen traint niet met Oranje en lijkt kwartfinale tegen Spanje te missen

Delen via E-mail

Oranje lijkt vrijdag in de kwartfinales van het WK tegen Spanje geen beroep op Merel van Dongen te kunnen doen. De verdediger ontbrak donderdag bij de afsluitende training van Nederland.

De dertigjarige Van Dongen was helemaal niet op het trainingsveld in Wellington te vinden. Volgens een woordvoerder van de KNVB volgt de verdediger een individueel programma, nadat ze maandag tijdens een hersteltraining geblesseerd aan haar enkel raakte.

Bondscoach Andries Jonker zei woensdag dat er een kans is dat Van Dongen op dit WK nog in actie kan komen en dat ze daarom de ploeg niet heeft verlaten. De verdediger is doorgaans wisselspeler bij Oranje.