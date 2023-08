WK voetbal is ook 'WK vliegen' voor Oranje: gaan de 42 vlieguren tellen?

In een maand tijd heeft Oranje 43 uur in een vliegtuig gezeten voor en tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Gaat dit 'WK vliegen' invloed hebben op de kwartfinale tegen Spanje? "Het mag geen excuus zijn."

In één zin vat Jackie Groenen het schema van Oranje tijdens dit WK samen. "Het is wedstrijd, reizen, trainen, reizen, wedstrijd." En dat doen de voetbalsters inmiddels al drie weken lang in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bondscoach Andries Jonker kreeg bij de loting in oktober al "een vaag gevoel dat dit niet alleen het WK voetbal, maar ook het 'WK vliegen' gaat worden". Zijn voorgevoel blijkt te kloppen. "Soms kijken de jongere speelsters met grote ogen: moeten we nou weer vliegen?"

De cijfers van de trip van Oranje zijn duizelingwekkend. De ploeg van Jonker vertrok op 7 juli, nu 33 dagen geleden, vanuit Amsterdam voor een oefenstage in Sydney. Inmiddels zijn er twaalf vluchten ondernomen. De speelsters zaten zeker 43 uur in het vliegtuig en hebben zo'n 29.000 kilometer afgelegd.

Op het EK van 2012 in Polen en Oekraïne was het een bron van ellende bij de mannen. Oranje verbleef in Poolse Krakau, maar speelde in het Oekraïense Kharkiv, op zo'n anderhalf uur vliegen. Spelers waren soms pas om 4.00 uur terug in het hotel. De nederlagen tegen Duitsland, Denemarken en Portugal waren geen toeval.

De Oranjevrouwen zijn al doorgedrongen tot de kwartfinales. Maar gaat het reisschema straks geen negatieve weerslag hebben op de kwartfinale tegen Spanje? De Spanjaarden verblijven al twaalf dagen in speelstad Wellington en hebben voor de achtste finale tegen Zuid-Afrika niet zoals Oranje naar Australië hoeven vliegen.

Vliegschema Oranje voor en tijdens WK 7 juli: Amsterdam-Seoel (8.564 km, 11,5 uur)

8 juli: Seoel-Sydney (8.343 km, 10,5 uur)

18 juli: Sydney-Tauranga (2.286 km, 3,5 uur)

22 juli: Tauranga-Dunedin (1.050 km, 2,25 uur)

24 juli: Dunedin-Tauranga (1.050 km, 2,25 uur)

26 juli: Tauranga-Wellington (422 km, 1,25 uur)

27 juli: Wellington-Tauranga (422 km, 1,25 uur)

31 juli: Tauranga-Dunedin (1.050 km, 2,25 uur)

2 augustus: Dunedin-Tauranga (1.050 km, 2,25 uur)

4 augustus: Tauranga-Auckland (145 km, 40 minuten)

4 augustus: Auckland-Sydney (2.160 km, 3 uur)

6 augustus: Sydney-Wellington (2.229 km, 3 uur)



Mogelijke vervolgvluchten

? augustus: Wellington-Auckland (480 km, 1 uur)

? augustus: Auckland-Sydney (2.160 km, 3 uur)

? augustus: Sydney-Amsterdam (16.660 km, 22 uur)

Ploeg wordt bij vliegtuig afgezet

Toen Jonker eind vorig jaar de reisschema's van teammanager Sonja van Geerenstein ontving, duizelde het hem. Zoveel vliegkilometers, zoveel vliegvelden, zoveel vluchten, zoveel hotels en zoveel velden prijkten er op zijn formulier. Ook dat had hij niet eerder meegemaakt.

Hij stelde de grote vraag: wat kunnen we als staf doen om de speelsters zo min mogelijk met het vliegen te belasten? "Vroeger waren we twee dagen lang helemaal kapot als we zulke lange reizen moesten maken", herinnert Groenen zich.

De uitkomst was simpel: de speelsters moeten niet met hun koffers sjouwen, want dat kost ze alleen maar energie. En dus leveren de internationals vaak een avond van tevoren hun koffer in bij de materiaalmannen.

De FIFA deed de rest voor het WK: de speelsters hoeven niet door de controles op het vliegveld, maar worden met de spelersbus voor de trap naar het chartervliegtuig afgezet. Ze hoeven alleen nog maar in te stappen.

Groenen: "We komen aan, we leveren onze koffers in, we gaan het vliegtuig in, we vliegen twee uur en we zijn overal doorheen. Dat scheelt energie. Als je weer drie uur in de rij moest staan, heb je daar drie dagen later nog wel moeite mee."

Bondscoach Andries Jonker wordt met zijn ploeg altijd bij het vliegtuig afgezet. Foto: Getty Images

Waarom naar Tauranga?

In dat licht is het opvallend dat Oranje voor een uitvalsbasis in Tauranga heeft gekozen, terwijl het elftal twee van zijn drie groepswedstrijden in Dunedin zou spelen. De Nieuw-Zeelandse steden liggen ruim 1.000 kilometer van elkaar. Het tweede groepsduel met de VS werd in Wellington gespeeld en was daarmee dichter bij huis.

Verantwoordelijk KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee is het niet eens met de opvatting dat Oranje dichter in de buurt van Dunedin had moeten zitten. "Dan had je een andere beleving in deze groep gehad. Vraag maar aan de Zwitsersen hoe ze zich voelden. Die hebben daar de hele tijd gezeten. We hebben iets meer vliegkilometers voor lief genomen."

Oranje koos voor Tauranga vanwege het warmere weer. Ondanks de huidige winter in Nieuw-Zeeland was het daar overdag ongeveer 15 graden, een temperatuur waar speelsters volgens Jonker graag in trainen.

In Dunedin, een van de zuidelijkste steden ter wereld, was het gemiddeld 5 graden kouder. Voor Jonker en zijn speelsters was de keuze daarom snel gemaakt. Toen wisten ze alleen nog niet wat voor fiasco rond het trainingsveld zou volgen.

Van der Zee vindt dat Oranje is benadeeld door het speelschema. Oranje moest voor de achtste finale naar Sydney, terwijl Spanje het hele WK in Nieuw-Zeeland kan blijven. "Je zou kunnen zeggen dat er wat oneerlijkheid in het speelschema zit. Dat nemen we mee in de evaluatie met de FIFA."

Wat wel opvallend is: Spanje verhuisde het basiskamp nog voor de laatste groepswedstrijd van Palmerston North naar Wellington om dichter bij het stadion te zitten. Nederland heeft dat geen moment overwogen. Alleen vanwege het fiasco rond het veld dacht Oranje aan een vertrek uit Tauranga.

Op een reisdag werken de speelsters alleen een hersteltraining af. Foto: Getty Images

'We moeten de vlucht eruit lopen'

Het reisschema beïnvloedt het trainingsschema van Oranje wel, erkent Stefanie van der Gragt. "We kunnen niet gelijk zwaar trainen na een reisdag. Je moet de vlucht er wel uit lopen." In de dagen na een vlucht traint Oranje nooit intensief. Groenen: "Het is dan alleen wandelen, lopen en de benen strekken."

Volgens directeur topvoetbal Nigel de Jong mag het allemaal geen rol spelen bij de prestaties op het WK. "Het is niet makkelijk, maar zo is het nu georganiseerd. We moeten niet zeggen dat we verloren hebben of een mindere wedstrijd gespeeld hebben doordat we veel hebben gevlogen. Dat excuus mag er niet zijn."

Groenen zegt dat het vele vliegen ook geaccepteerd is. Ze maken van de nood een deugd. "Je kan even je koptelefoon opdoen. Ik ga soms liggen en slapen. Het zijn toch weer drie uurtjes die je kan pakken. Je hebt geen training, geen media en niemand om je heen. Ik val rustig in slaap."

Er is dan ook geen vliegvermoeidheid, zegt Groenen. De jongeren worden op sleeptouw genomen door de ervaren speelsters, ziet Jonker. "We kunnen inmiddels ook van elke vlucht winnen. Dat is een gevleugelde uitspraak geworden."