Nigel de Jong voor Spanje-Nederland: 'Zo hard als WK-finale wordt het nooit meer'

De Oranjevrouwen nemen het vrijdag in de WK-kwartfinale op tegen Spanje. Bij directeur topvoetbal Nigel de Jong roept dat geen herinneringen op aan de verloren WK-finale van 2010. Wel denkt hij dat de kwartfinale niet zo hard wordt als toen.

"Je bent eigenlijk de eerste." De Jong antwoordt woensdagochtend in de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Wellington gevat op de vraag of hij in de dagen voor Spanje-Nederland is aangesproken op de verloren WK-finale in 2010. "Het is wel een goede reminder. Ik zal de wedstrijd nog even laten zien, haha."

De Jong zegt het met een kwinkslag. Maar als de directeur topvoetbal van de KNVB voor de aftrap op vrijdag tot actie overgaat, krijgen de speelsters een ware schoppartij te zien. Scheidsrechter Howard Webb trok die avond in Johannesburg maar liefst dertien gele kaarten en een rode kaart. Oranje verloor via verlenging met 0-1 door een late goal van Andrés Iniesta.

Eén rode kaart zag de Engelse scheidsrechter nog over het hoofd. En die had voor De Jong moeten zijn, voor de karatetrap op de borst van Xabi Alonso in de eerste helft. Webb trok slechts geel. In zijn autobiografie The Man in the Middle schrijft de voormalige topscheidsrechter dat die beslissing voor hem een "nachtmerrie" was.

De Jong denkt niet dat het er vrijdag in Wellington net zo hard aan toegaat. "Qua hardheid wordt het natuurlijk een heel andere wedstrijd. Tegenwoordig kan het ook niet meer. Ik heb geen extra gevoel bij deze wedstrijd."

Er is sindsdien een hoop veranderd op het veld, zegt De Jong. Vooral door de introductie van de VAR. "Ik weet niet of ik het in deze wereld zou redden met een VAR", zegt de spijkerharde middenvelder van weleer. "Het is wat lastiger nu. Je moet geraffineerder zijn om bepaalde tikjes te kunnen uitdelen."

Nigel de Jong deelde in de WK-finale van 2010 een karatetrap uit aan Xabi Alonso. Foto: ANP

'Speelsters hebben streepje voor'

In de aanloop naar de kwartfinale tegen Spanje is De Jong ook door speelsters niet gevraagd naar zijn ervaringen uit de WK-finale, ook al praten ze veel met elkaar. "De meesten hebben al een finale gespeeld en gewonnen (EK van 2017, red.). Dat is een verschil met mij."

"Ze hebben dus een streepje voor op mij. Ze hebben ook een WK-finale gespeeld en verloren (in 2019, red.), dus daar kunnen we over meepraten. Maar het is een heel andere soort setting tussen de twee verschillende werelden."

Tijdens een toernooi is het niet anders bij mannen en vrouwen, zegt De Jong. "We zijn nu al acht weken onderweg en bijna twee maanden van huis. Het is niet niks om dan nog steeds de focus te hebben en steeds scherp te zijn. Je kan niet hebben dat iemand buiten de boot stapt. Dan gaat het vaak mis. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat is vervelend."

'Oranje is best onverstoorbaar'

Overwinningen werken tijdens een WK als doping, merkte De Jong ook op in 2010. "Maar je moet altijd dicht bij jezelf blijven. Je moet niet te veel luisteren naar wat mensen zeggen, schrijven of op televisie vertellen. Daar moet je mee omgaan."

Oranje is "best onverstoorbaar", vindt De Jong. "Ze zijn best wel krachtig en daadkrachtig. Dat is niet altijd makkelijk en ook niet makkelijk geweest in de afgelopen periodes. Na het EK in 2017 zaten ze op een roze wolk. Dan ga je ook een moment krijgen dat je in een rollercoaster naar beneden gaat."

"Hoe dat proces weer is opgestart, het geloof is teruggekeerd en het land er weer achter staat, is mooi om te zien. We kunnen het ultieme halen. Ik merk dat ook in de groep. Er is een mix van ervaren speelsters en de nieuwe garde. Bondscoach Andries Jonker is daar een belangrijke spil in."

Nigel de Jong ziet de Oranjevrouwen ver komen. Foto: Getty Images

Afrekenen met vloek op WK-finale?

In 2010 wilde Oranje afrekenen met de verhalen over 1974 en 1978. De Jong merkt dat een soortgelijk gevoel nu bij de Oranjevrouwen op het WK leeft. "Ik denk dat het heel normaal is dat iedereen zijn eigen erfenis in zijn eigen tijdperk wil achterlaten. Dat is helaas niet gelukt in 2010."

"De vrouwen hebben dat wel gedaan, met 2017 als begin. Hopelijk komt er in 2023 een gouden plak bij. Ze zijn goed op weg. Maar los van hun prestaties op het veld hebben ze voor mij al een erfenis achtergelaten. Ze hebben veel betekend voor meisjes die gaan voetballen."

De Jong kijkt niet met trots terug op de WK-finale. "Ik had een topsportmentaliteit", zegt de oud-speler, die in 2020 een punt achter zijn loopbaan zette. "Nummer één is voor mij altijd het ultieme doel en dat heb ik tot op de dag van vandaag."

"Maar we mogen wel blij zijn met het proces. Het is niet voor elke voetballer weggelegd om de finale te halen. Maar als je die haalt, wil je hem ook winnen. Punt. In 2014 werden we uitgeschakeld via penalty's en zaten we er ook dicht tegen aan. Tweede en derde is toch geweldig? Ik zou ze met spoed inleveren voor één gouden plak."