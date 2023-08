Frappart fluit kwartfinale tussen Oranjevrouwen en Spanje op WK

Stéphanie Frappart is vrijdag de scheidsrechter bij de kwartfinale tussen de Oranjevrouwen en Spanje op het WK voetbal. Dat heeft de FIFA dinsdag bekendgemaakt.

Eind vorig jaar werd Frappart de eerste vrouw ooit die een wedstrijd op het WK voetbal voor mannen floot. Ze had de leiding over het groepsduel tussen Duitsland en Costa Rica.

In het seizoen 2018/2019 beleefde Frappart haar doorbraak. Ze floot als eerste vrouw ooit in de Franse Ligue 1 en leidde de WK-finale tussen de Oranjevrouwen en de Verenigde Staten. In 2019 was ze arbiter bij de strijd om de Europese Super Cup tussen Liverpool en Chelsea en een jaar later floot ze met Juventus-Dynamo Kyiv haar eerste Champions League-duel.