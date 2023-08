Engelse Lauren James biedt excuses aan na oliedomme rode kaart op WK

Lauren James heeft dinsdag haar excuses aangeboden voor haar rode kaart in het achtstefinaleduel met Nigeria op het WK. De 21-jarige Engelse middenvelder belooft dat zij zal leren van haar fout.

"We blijven Lauren steunen in het proces", schreef de Engelse bond. "We respecteren het disciplinaire proces van de FIFA en we geven geen commentaar totdat er een besluit is genomen."