Frankrijk maakt met overtuigende zege einde aan verrassend WK-debuut Marokko

Frankrijk heeft zich dinsdag als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Dankzij een ijzersterke start wonnen 'Les Bleues' overtuigend van de verrassende debutant Marokko: 4-0.

Na 23 minuten stond het al 3-0 in het Hindmarsh Stadium in Adelaide. Kadidiatou Diani opende na een kwartier de score door in vrijstaande positie raak te koppen uit een voorzet van Sakina Karchaoui.