Wiegman neemt het met Engeland op tegen Colombia in kwartfinales WK

Bondscoach Sarina Wiegman neemt het met Engeland op tegen Colombia in de kwartfinales van het WK voetbal. De Zuid-Amerikanen waren dinsdag bij de laatste zestien met 1-0 te sterk voor Jamaica.

Catalina Usme maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in Melbourne. De aanvaller schoot zes minuten na rust raak na een hoge voorzet van Ana Guzman over de Jamaicaanse verdediging.

Voor Jamaica was het de eerste tegengoal op dit WK. In het restant van de tweede helft raakten beide landen de paal, maar er werd niet meer gescoord in het Melbourne Rectangular Stadium. Colombia haalde zo voor het eerst de laatste acht op een WK.