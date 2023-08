Bij Oranjeopponent Spanje lopen spelers op eieren na opstand tegen coach

In de Spaanse ploeg brak vorig jaar een ongekende opstand tegen bondscoach Jorge Vilda uit. Maar vertrekken deed hij niet. Sterker: hij sloeg de opstand keihard neer. De grote vraag is of Spanje in de kwartfinale tegen Oranje een team is.

Op een dag in september kwamen er vijftien brandbrieven binnen bij de Spaanse voetbalbond RFEF. Ze hadden vijftien verschillende afzenders, maar ze hadden allemaal dezelfde boodschap: onder deze bondscoach wilden deze vijftien speelsters niet meer voor Spanje spelen.

De redenen waren allemaal keurig verwoord. De sfeer was verziekt, de omgang met blessures zou niet goed zijn en onder deze coach haalden de speelsters niet het maximale uit de mogelijkheden. "De situatie beïnvloedt onze emotionele toestand aanzienlijk", schreven alle speelsters.

María Pilar León Cebrián, beter bekend onder haar roepnaam Mapi León, leidde de opstand. En dat was niet zomaar iemand: de speelster van FC Barcelona wordt gezien als de beste verdediger ter wereld. Ze kreeg steun van Alèxia Putellas, tweevoudig winnares van de Gouden Bal.

Veel bondscoaches zouden hun conclusies trekken. Maar niet Vilda. Hij sloeg de opstand keihard neer. Het is te zien aan zijn selectiebeleid: slechts drie van de vijftien opstandelingen zijn geselecteerd voor dit WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Spanje Bondscoach: Jorge Vilda (Spa)

Sterspeelster: Alèxia Putellas (FC Barcelona)

Aantal eerdere WK-deelnames: 3

Beste WK-prestatie: kwartfinales (2023)

Plek op wereldranglijst: 6

Vilda is bondscoach én directeur

Het is voor veel Spaanse volgers geen verrassing dat Vilda nog op zijn plek zit, ook al noemde de Spaanse bond de opstand een "ongekende situatie in de geschiedenis van het voetbal, voor zowel mannen als vrouwen".

Dat Vilda twee petten opheeft bij de Spaanse bond verklaart de situatie. De 42-jarige Madrileen is niet alleen bondscoach van het vrouwenteam, maar is op technisch vlak ook verantwoordelijk voor alle nationale vrouwen- en meisjesteams. Hij beoordeelt in wezen zijn eigen functioneren.

En daar blijft het niet bij. Zijn vader Angel Vilda, de vermaarde looptrainer van Johan Cruijff bij FC Barcelona, is een machtig man binnen de bond. Vilda senior was jarenlang coach van de Spaanse vrouwen onder negentien jaar. In 2014 nam zijn zoon het stokje over.

Vilda senior bleef achter de schermen betrokken. Een jaar later werd Vilda junior niet geheel toevallig naar voren geschoven als bondscoach. Hij verving Ignacio Quereda, die maar liefst 27 jaar bondscoach van de Spaanse vrouwen was geweest.

De reden voor het vertrek van Quereda? De speelsters hadden zich tegen hem gekeerd na een puntloos WK van 2015. Ook beschuldigen verschillende speelsters hem van intimidatie en seksueel getinte opmerkingen.

De vijftien muitende speelsters Ainhoa Vicente, Lola Gallardo (beiden Atlético Madrid), Sandra Paños, Mapi León, Clàudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Patri Guijarro (allen FC Barcelona), Leila Ouahabi, Laia Aleixandri (beiden Manchester City), Lucía García, Ona Batlle (beiden Manchester United), Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre (beiden Real Sociedad) en Andrea Pereira (Club América). De vetgedrukte namen boden excuses aan en zijn geselecteerd voor het WK.

Foto: Getty Images

Alleen bij excuses mochten speelsters terug

De aanpak van Vilda junior na de uitgebroken opstand laat zich het best omschrijven als een schrikbewind. Alleen als speelsters hun excuses zouden aanbieden, zouden ze kans maken op een plek in de WK-selectie.

Slechts drie speelsters trokken in de aanloop naar het toernooi hun keutel in. Maar dat waren niet de minsten: sterspeelsters Aitana Bonmatí en Mariona Caldentey (allebei FC Barcelona) en linksback Ona Batlle (Manchester United).

Het was een persoonlijke overwinning voor Vilda, maar de bondscoach heeft niettemin veel schade aangericht. Mapi León, een voorvechter van gelijke rechten voor mannen en vrouwen, weigerde excuses aan te bieden en zit thuis.

Patri Guijarro, maker van twee goals in de Champions League-finale in Eindhoven, werd om die reden ook niet geselecteerd. En nog erger: volgens Spaanse media is de ploeg verdeeld door de crisis van 2022. Er zou sprake zijn van groepjesvorming.

Spanje ging in de groepsfase al eens af tegen Japan. Foto: Getty Images

'Spaanse team is verdeeld'

Damaris Egurrola weet dat als geen ander. Ook zij speelt op het WK niet voor Spanje vanwege de aanwezigheid van Vilda. Na een conflict met de bondscoach koos de middenvelder vorig jaar voor Nederland.

Egurrola kent nog wel veel Spaanse speelsters. Het doet paar pijn om de situatie bij Spanje te zien. "Het verdrietigste is dat goede vriendinnen nu thuis zijn gebleven omdat ze zich uitten over de problemen", zei ze woensdag tegen persbureau ANP. "Het is voor iedereen een moeilijke situatie, het Spaanse team is verdeeld."

Oranje kan er alleen maar garen bij spinnen in Wellington. Bondscoach Andries Jonker is er heilig van overtuigd dat alleen een goede sfeer tot goede prestaties leidt, zei hij twee dagen voor de kwartfinale tegen Spanje.

En laat dat bij Nederland wel goed zitten. Veel beter dan bij Spanje. In de groepsfase ging het al eens goed mis. Spanje verloor met 4-0 van Japan. Het was de grootste nederlaag ooit van Spanje op een WK. Het kostte sterspeelster Putellas haar basisplaats.