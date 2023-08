Vrouwen geven mannen goede voorbeeld op WK: 'Sfeer een verademing'

De stadions vullen zich met blije gezinnen, de speelsters stellen zich niet aan en supportersrellen zijn er al helemaal niet. De vrouwen geven op het WK de mannen het goede voorbeeld. "We kunnen met onze kinderen naar het stadion."

"Oh, oh, oh!" Het is twintig minuten voor de aftrap van de topper tussen de VS en Nederland als 30.000 fans in het Wellington Regional Stadium tekeergaan op de klanken van Sweet Caroline van Neil Diamond.

Een orkaan van geluid komt los vanaf de tribunes. De buzz is magisch. Het geeft de herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden - en een van de grootste wedstrijden op dit WK - nog meer cachet op deze julidag in Wellington.

Maar opvallender: het geluid komt niet van grote supportersgroepen met mannen. Het zijn moeders, vaders, meisjes, jongens, opa's en oma's die voor een elektrisch geladen stadion in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad zorgen.

En nog opvallender: Amerikanen en Nederlanders zitten door elkaar heen, ondanks de rivaliteit tussen de twee grootmachten. Sommigen gaan samen op de foto en wensen elkaar een fijne wedstrijd.

Bij VS-Nederland zaten Amerikanen en Nederlanders gemoedelijk bij elkaar in het vak. Foto: Getty Images

WK-uitje voor het hele gezin

Het past precies bij de gemoedelijke sfeer rond het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Exacte cijfers heeft de FIFA niet, omdat één persoon voor tien mensen kaartjes kan kopen. Maar het straatbeeld bij de wedstrijden zegt genoeg: dit WK is een uitje voor het hele gezin.

Dat komt om te beginnen door de lagere toegangsprijzen. Een kaartje voor een wedstrijd in de groepsfase kostte soms nog geen 20 euro, zelfs toen het toernooi al bezig was. Bij grote toernooien in het mannenvoetbal is dat ondenkbaar. Daar zijn de prijzen zeker vijf keer hoger.

Maar, zo noemden Nederlandse fans die NU.nl de afgelopen tijd op het WK sprak ook als reden: hier zijn geen rellende supporters, vuurwerkgooiers, drugsgebruikers, criminelen, politiepaarden en ME-busjes.

En de speelsters rollebollen ook niet over het veld. Schwalbes zijn op de vingers van één hand te tellen. Opstootjes zijn er amper. En het gaat er op het veld soms net zo hard aan toe als bij de mannen.

Bondscoach Andries Jonker geniet van de sfeer op het WK. Hij werkte meer dan twintig jaar in het mannenvoetbal. Het WK is zijn eerste eindtoernooi als coach van de Nederlandse vrouwen. "Als je prijs stelt op spanning, strijd en goed voetbal, dan is dit een fantastisch toernooi."

Bij de achtste finale tussen Australië en Denemarken van maandag zaten 75.784 fans in Stadium Australia in Sydney. Foto: Getty Images

'Kinderen kunnen naar het stadion'

De mannen zouden volgens Jonker een voorbeeld moeten nemen aan de sfeer bij het vrouwenvoetbal. "Het is niet voor niets dat veel mensen die bij ons komen kijken het als een verademing beschouwen", zegt hij.

"Ja, het geluid uit de Allianz ArenA (het stadion van Bayern München, red.) is met alle respect wat anders dan bij pakweg Nederland-Denemarken. Maar iedereen kan bij het vrouwenvoetbal wel ongestoord met kinderen naar een wedstrijd gaan. Dat is heel fijn."

De bondscoach krijgt bijval van demissionair sportminister Conny Helder. "Rond de recente Champions League-finale in Eindhoven was de hele stad bomvol, maar de atmosfeer was heel tolerant. Dat vond ik heel plezierig. De sfeer bij het vrouwenvoetbal is de sfeer die je rond sportwedstrijden wil zien."

Ook de voetballers zouden eens goed naar de vrouwen moeten kijken, zegt Lineth Beerensteyn. "Ik vind dat het mannenvoetbal best achteruit is gegaan. Een aantal jaar geleden was het nog echt voetbal. Maar nu, met de VAR erbij, gaan ze steeds liggen en tijdrekken."

"Er zijn veel meer opstootjes en er wordt veel meer geklaagd. Er is alleen maar extra tijd die niet aan voetbal wordt besteedt. Ik vind het zonde en sneu. Het aanstellen is bij ons een stuk minder. Ook bij ons wordt er tijdgerekt, maar zo irritant als bij de mannen is het gelukkig niet."

Lineth Beerensteyn vecht ook harde duels uit, maar stelt zich naar eigen zeggen niet zo aan als mannen. Foto: Getty Images

Blijven de vrouwen zo zuiver?

De vraag is of dat de komende jaren zo blijft. Het vrouwenvoetbal ontwikkelt zich explosief en gaat op het gebied van aandacht, commercie en salarissen het mannenvoetbal achterna. Er staat straks zoveel meer op spel, dat de verleiding om trucjes uit te halen groter wordt.

Bondscoach Jonker vreest het ergste. "Het zal me verbazen als het zo zuiver blijft. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Voor de liefhebber is het prettig om naar wedstrijden in het vrouwenvoetbal te kijken. Maar je moet die dingen wel zien."

Tot die tijd hoopt Jonker dat de mannen iets opsteken van de vrouwen. "We moeten de handen ineenslaan en daarvoor onze persoonlijke en clubbelangen opzij zetten. Zodat we weer met onze kinderen naar het voetbal kunnen."

Dat er nog een wereld te winnen is, bleek vrijdag weer. Zelfs netten rondom het hele veld in De Kuip konden rellen bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord niet voorkomen. PSV-fans gooiden voorwerpen naar Feyenoord-fans. Enkelen raakten gewond.

Het contrast met het WK kan niet groter zijn. Bij de 54 gespeelde WK-wedstrijden heeft er zich volgens de FIFA geen enkel veiligheidsincident voorgedaan.