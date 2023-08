Oranjeroutinier Van Dongen raakt geblesseerd aan enkel, ook Egurrola stapt uit

Merel van Dongen is maandag tijdens een training van Oranje geblesseerd geraakt aan haar enkel. Ook Damaris Egurrola stapte van het veld, maar dat was volgens de KNVB uit voorzorg.

De dertigjarige Van Dongen kwam tijdens het afsluitende partijspel in botsing met reservekeeper Lize Kop en schreeuwde het uit van de pijn. Hinkend en onder begeleiding van de medische staf verliet de verdediger het veld.

Na onderzoek is gebleken dat Van Dongen een enkelblessure heeft. De verwachting is dat ze op het WK nog kan spelen, meldt de KNVB. Daarom blijft ze bij Oranje. Hoelang haar herstel gaat duren en of ze op tijd fit is voor de kwartfinale van vrijdag tegen Spanje, is niet bekend.

Ook Egurrola voltooide het partijspel van de wisselspelers niet, maar dat was volgens de KNVB puur uit voorzorg. De bond meldt dat ze woensdag gewoon de groepstraining bij Oranje oppakt. Van Dongen volgt voorlopig een individueel programma.

Egurrola en Van Dongen zijn wisselspelers bij Oranje. Er is een kans dat Egurrola tegen haar vaderland Spanje een basisplaats krijgt. Daniëlle van de Donk is geschorst na haar tweede gele kaart van dit toernooi. Bondscoach Andries Jonker moet daardoor noodgedwongen op zoek naar een vervanger.

Oranje vloog gelijk naar Wellington

Oranje werkte maandag, een dag na de gewonnen achtste finale in Sydney tegen Zuid-Afrika (2-0), een hersteltraining af in Wellington. De ploeg was enkele uren na het duel al naar de Nieuw-Zeelandse hoofdstad gevlogen. Dat is zo'n drie uur vliegen.

Na een vrije dag vervolgt Nederland woensdag de voorbereiding op de kwartfinale tegen Spanje. Het duel met de nummer zes van de wereld wordt vrijdag in Wellington gespeeld. Het eerste fluitsignaal klinkt om 3.00 uur Nederlandse tijd.