Egurrola en Martens wacht pikant duel met Spanje: 'Straks geen vrienden'

Voor Lieke Martens en Damaris Egurrola is de kwartfinale tegen Spanje extra speciaal. Martens speelde jarenlang voor FC Barcelona, Egurrola is van Spaanse komaf. "Ik wil die wedstrijd heel graag winnen."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

"We moeten scherp zijn in alles wat we doen. We hebben in het duel met de VS (1-1, red.) de wereld laten zien wat we kunnen. We speelden een geweldige wedstrijd. Iedereen weet dat we veel goede speelsters hebben. We hebben Spanje ook al zien worstelen in andere wedstrijden. Dus waarom zal dat niet tegen ons gebeuren?"