Oranje haalt doelstelling van KNVB voor WK: 'Maar we zijn nog niet klaar'

Met een plek in de kwartfinales van het WK heeft het Nederlands elftal voldaan aan de doelstelling van de KNVB. Bondscoach Andries Jonker maakt dat weinig uit. Hij is een stuk ambitieuzer.

Jonker roept bij elke gelegenheid tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland dat Nederland van elke tegenstander kan winnen, hoe goed die ook is. En dus moet Oranje dat volgens hem ook nastreven als het aankomt op doelstellingen.

Voor de KNVB was een plek in de kwartfinales het doel voor dit WK. Voor de bond is het toernooi dus al geslaagd. Maar daar heeft Jonker geen moment aan gedacht na de moeizame zege op Zuid-Afrika (2-0). In de kwartfinales wacht vrijdag een confrontatie met grootmacht Spanje.

"De doelstelling is mij bekend, maar wij zijn hiernaartoe gegaan met het idee dat we van iedereen kunnen winnen. En dus ook van Spanje. We zijn nog niet klaar. Wij willen eindigen in Sydney." Daar wordt op 20 augustus de WK-finale gespeeld.

Jonker zei dat de doelstelling vooral een beleidsmatige was. "We vinden dat we bij de beste tien landen van de wereld moeten horen. Je kan best wel even elfde of twaalfde op de FIFA-ranglijst staan, maar niet naar dertig gaan. Dan kan je ook zeggen dat je de laatste acht moet halen."