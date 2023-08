Toeschouwersrecord sneuvelt: nu al best bezochte vrouweneditie WK voetbal

Hoewel het toernooi nog niet eens is aanbeland bij de kwartfinales, staat nu al vast dat dit de best bezochte vrouweneditie van het WK voetbal ooit is. Het record werd aangescherpt tijdens de achtste finale van zaterdag tussen de Verenigde Staten en Zweden.

Deze wedstrijd werd gespeeld onder de ogen van 27.706 toeschouwers in Melbourne, waardoor het totale aantal bezoekers na 52 van de 64 duels op 1.367.037 staat. Dat zijn er gemiddeld 26.289 per wedstrijd.

Het vorige record dateerde uit 2015, toen er 1.353.506 mensen afkwamen op de wedstrijden bij de mondiale eindronde in Canada. Dat kwam neer op een moyenne van 26.029.

Het lag in de lijn der verwachting dat het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland een nieuw toeschouwersrecord zou opleveren. Dit is immers het eerste WK waar 32 landen aan deelnemen, met 64 duels tot gevolg. Bij de vorige eindtoernooien stonden er nog 52 wedstrijden op het programma.