Van Domselaar houdt Oranje op de been tegen Zuid-Afrika: 'Dit is fantastisch'

Maar één Oranjespeelster kon worden uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd in de achtste finale tegen Zuid-Afrika: Daphne van Domselaar. Ze hield Oranje met fraai keeperswerk op de been. "Ik dacht steeds: deze bal gaat er niet in."

Van Domselaar staat in de interviewruimte nog te trillen op haar benen, een half uur na het laatste fluitsignaal. De adrenaline spuit uit haar oren. "Hier sta ik natuurlijk voor. Maar dat het mij lukt om zo het doel schoon te houden, is fantastisch", zegt ze.

Na haar doorbraak op het EK was Van Domselaar bijna een jaar buiten beeld bij Oranje. Ze stond wel onder de lat, maar een hoofdrol vertolkte ze niet. De tegendoelpunten vielen stuk voor stuk buiten haar schuld om.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Op het WK was dat niet anders. In de duels met Portugal (1-0), Verenigde Staten (1-1) en Vietnam (7-0) hoefde Van Domselaar zelden in actie te komen: Oranje had de zaken in de achterhoede aardig op orde.

In de achtste finales tegen Zuid-Afrika was alles anders. Oranje liet zich verrassen door de razendsnelle aanvallers van de WK-sensatie, ook al zette Jill Roord de ploeg van bondscoach Andries Jonker snel op voorsprong.

Er was maar één speelster die daarna excelleerde: Van Domselaar. Ze redde keer op keer op inzetten van Thembi Kgatlana. Hoogtepunt was haar dubbele redding op slag van rust, toen de trage defensie van Oranje weer was uitgespeeld en Kgatlana oog in oog met haar kwam te staan. Ze kwam precies op tijd haar doel uit.

Typerend: in de eerste helft verrichtte ze meer reddingen (5) dan in de voorgaande drie WK-wedstrijden bij elkaar (4). Na rust had ze het minder druk, Oranje herwon de controle. Toch onderscheidde ze zich bij een 2-0-voorsprong met een fraaie reflex op een schot in de verre hoek.

Foto: Getty Images

'Ik dacht: deze bal gaat er niet in'

Van Domselaar was vooral trots op haar redding vlak voor rust. "Dat is echt een moment waarop je getest wordt. Als je dan een goal tegen krijgt, draait de hele wedstrijd. Zij dachten misschien: shit, hij gaat er niet meer in."

Over haar reddingen deed Van Domselaar niet al te ingewikkeld. Ze keept op instinct. "Je moet goed timen wanneer de bal iets voor de voeten van de tegenstander rolt. Het is een kwestie van jezelf ervoor gooien en hopen dat ze de bal tegen mij aan schiet. Ik denk er niet heel erg over na. Maar ik dacht wel steeds: deze bal gaat er niet in."

In een stadion met meer dan 40.000 toeschouwers hield Van Domselaar het hoofd koel. Dat is haar niet aan komen waaien. In de aanloop naar het WK vertelde de keeper aan NRC dat ze veel baat heeft gehad bij de gesprekken met Robin Joostens, haar keeperstrainer en mental coach bij FC Twente.

"Natuurlijk draait het bij keepen om techniek en fysieke kracht, maar het moet ook in het koppie goed zitten", zei ze. "Ik ben een perfectionist. Ik wilde weten waarom ik bepaalde foutjes maakte. Voor een keeper kan elk foutje dodelijk zijn."

Foto: Getty Images

'Daphne is een uitstekende keeper'

Volgens bondscoach Jonker is Van Domselaar uitgegroeid tot een van de gezichten van een nieuwe generatie keepers. Die zijn atletischer dan hun voorgangers. "Vier jaar geleden ging een bal er nog in omdat een keeper niet bij de lat kon. Nu vangen de meesten zo'n bal."

Van Domselaar is een van de beste keepers op dit WK. "Ik vind het heel fijn dat Daphne bij ons onder de lat staat", zegt ook sterspeelster Lieke Martens. Jonker: "We hebben een uitstekende keeper op doel staan. Dat is fijn voor haar en ook voor ons."

Na afloop kon Van Domselaar op de nodige complimenten van haar ploeggenoten rekenen. "Nog voordat ik werd uitgeroepen, zeiden speelsters dat ik de Women of the Match was. Dat is superleuk om te horen."

Maar het liefst blijft Van Domselaar in de schaduw. Te beginnen komende vrijdag, in de kwartfinales tegen Spanje. "Maar we gaan eerst maar eens een feestje vieren", zegt ze ter afsluiting. Ze moet naar de persconferentie. Daar schuift de speelster van de wedstrijd altijd aan.