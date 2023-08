Van de Donk mist kwartfinale tegen Spanje door schorsing: 'Moest keihard janken'

Bondscoach Andries Jonker vond de gele kaart voor Daniëlle van de Donk terecht. "Dit is Daniëlle: met hart en ziel. Dan gebeuren dit soort dingen weleens. Over die gele kaart ga ik echt niet in discussie. Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter die geeft."

Oranje gaat de afwezigheid van Van de Donk voelen in de kwartfinale tegen Spanje. "Daniëlle is een strijder. Als zo eentje in de kwartfinale niet kan meedoen, is dat doodzonde. Voor ons en voor haar."