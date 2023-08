Opgeluchte Jonker ziet Oranje worstelen: 'Af en toe met de billen tegen elkaar'

Andries Jonker is uiteraard blij met de kwalificatie van Oranje voor de kwartfinale van het WK, maar door het matige spel én de schorsing van Daniëlle van de Donk was er van een hosannastemming geen sprake bij de bondscoach.

"Vooral in de eerste helft zaten we af en toe met de billen tegen elkaar", vertelde Jonker kort na de 2-0-overwinning op Zuid-Afrika aan de NOS.

Na de vroege openingstreffer van Jill Roord liep het erg stroef bij Oranje, dat in de groepsfase met name tegen de Verenigde Staten (1-1) en Vietnam (7-0) indruk had gemaakt. "We gaven de bal heel vaak weg, Zuid-Afrika móest daardoor wel gevaarlijk worden."

In die fase hield keeper Daphne van Domselaar de vicewereldkampioen met puike reddingen overeind. "Een toptalent", aldus Jonker. "Dat wisten we wel, maar het is fijn als dat elke keer wordt bevestigd."

De bondscoach had halverwege een duidelijke boodschap voor zijn spelers. "Ik zei dat we niet tegen Zuid-Afrika, maar tegen onszelf voetbalden. De gretigheid was zo groot dat het tot verkramping leidde. In de tweede helft speelden we veel rustiger en daardoor ook beter."

In de strijd om een halvefinaleticket wacht vrijdag Spanje om 3.00 uur Nederlandse tijd. Van de Donk mist dat duel door een schorsing. "Dat is het grootste verlies van vandaag."

Andries Jonker spreekt de Oranje-spelers toe na de 2-0-overwinning op Zuid-Afrika. Foto: AFP

Bij Beerensteyn kwamen emoties omhoog

Lineth Beerensteyn gooide de achtste finale met de tweede treffer op slot, dankzij de blunderende Zuid-Afrikaanse keeper Kaylin Swart. De spits maakte haar rentree nadat ze wegens blessureleed twee wedstrijden had gemist. "Als je dan scoort, het maakt niet uit hoe, dan komen de emoties wel omhoog."