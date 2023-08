Oranje gaat naar kwartfinales WK na weinig overtuigende zege op Zuid-Afrika

Het Nederlands elftal heeft zondag met veel moeite de kwartfinales van het WK bereikt. Oranje wankelde tegen stuntploeg Zuid-Afrika, maar won in Sydney wel met 2-0.

Jill Roord opende al na negen minuten spelen de score in het Sydney Football Stadium, maar de vroege voorsprong gaf Oranje bepaald geen vleugels. De vicewereldkampioen ontsnapte tegen de snelle spitsen van Zuid-Afrika verschillende keren aan de 1-1. Dankzij de uitblinkende keeper Daphne van Domselaar bleef Oranje overeind.

Na rust was de Zuid-Afrikaanse storm vervlogen en kwam een plek in de kwartfinales van het WK niet meer in gevaar voor Nederland. Dankzij een enorme blunder van de Zuid-Afrikaanse keeper Kaylin Swart kon de herstelde Lineth Beerensteyn er nog 2-0 van maken.

Nederland neemt het bij de laatste acht op tegen Spanje, dat zaterdag met 5-1 van Zwitserland won. Het duel in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington wordt vrijdag om 3.00 uur Nederlandse tijd gespeeld. Oranje moet het daarin zonder Daniëlle van de Donk doen. Zij pakte geel en is geschorst.

Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat Nederland in de kwartfinales van een WK staat. Bij de vorige editie in 2019 reikte Oranje tot de finale. Die ging met 2-0 verloren tegen de Verenigde Staten. Bij het WK-debuut in 2015 waren de achtste finales het eindstation.

Daphne van Domselaar was verschillende keren de reddende engel voor Oranje. Foto: Getty Images

Droomstart wiegt Oranje in slaap

Oranje was op voorhand gewaarschuwd voor de bevliegingen van de razendsnelle Thembi Kgatlana, maar de vicewereldkampioen liet zich in de eerste helft keer op keer verrassen door de spits van stuntploeg Zuid-Afrika.

Richting de rust sloeg zelfs de paniek toe bij Oranje, waar de herstelde Beerensteyn de plek van Katja Snoeijs in de spits innam. Het goede spel in het duel met titelverdediger VS was in geen velden of wegen te bekennen tegen de nummer 54 van de wereldranglijst.

De Australische middag was nog wel goed begonnen voor Oranje. Esmee Brugts stuitte in de openingsfase met een prachtig schot op de vingertoppen van Swart en daarna was het gelijk raak voor Oranje. Roord kopte van dichtbij haar vierde goal van het WK binnen, nadat een poging van Van de Donk van de lijn was gehaald.

De droomstart gaf Oranje geen vleugels, maar wiegde de ploeg juist in slaap. Van de Donk was met een schot nog dicht bij de 2-0, maar daarna nam Zuid-Afrika verrassend het heft in handen. Het was aan Van Domselaar te danken dat Oranje overeind bleef.

De keeper van Aston Villa redde uitstekend op een schot van Kgatlana, nadat Lieke Martens op eigen helft balverlies leed en Sherida Spitse weer werd uitgespeeld. Op slag van rust onderscheidde Van Domselaar zich opnieuw. Ze verrichtte een dubbele redding bij een poging van Kgatlana.

Dat Van Domselaar in de eerste helft meer reddingen verrichtte (vijf) dan in de voorgaande drie WK-wedstrijden bij elkaar (vier), was veelzeggend over de zwakke eerste helft van Nederland.

De Zuid-Afrikaanse keeper Kaylin Swart leidde met een enorme blunder de 2-0 voor Nederland in. Foto: AFP

Keepersblunder beslist achtste finale

Nederland begon ongewijzigd aan de tweede helft, maar de houding van Oranje was wel totaal anders. De ploeg van bondscoach Jonker liet zich niet meer aftroeven door Zuid-Afrika en bewaarde nu wel de rust aan de bal.

Zuid-Afrika was bovendien uitgestormd. Tien minuten na rust leek het al 2-0 te worden via Martens, maar haar treffer werd door de VAR afgekeurd omdat Victoria Pelova in de aanval nipt buitenspel had gestaan.

Uiteindelijk hielp de Zuid-Afrikaanse keeper Swart Nederland een handje om het duel te beslissen. Swart liet een houdbaar schot van Beerensteyn zonder een tegenstander in de buurt uit haar handen glippen. De bal rolde tergend langzaam over de doellijn: 2-0.