Beerensteyn keert terug in opstelling Oranje voor achtste finale tegen Zuid-Afrika

Lineth Beerensteyn keert terug in de opstelling van het Nederlands elftal voor de achtste finale tegen Zuid-Afrika (aftrap 4.00 uur Nederlandse tijd). De spits is hersteld van een blessure en krijgt de voorkeur boven Katja Snoeijs.

De 26-jarige Beerensteyn raakte ruim een week geleden in de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal geblesseerd aan haar enkel. Ze moest om die reden de groepswedstrijden tegen de Verenigde Staten (1-1) en Vietnam (7-0) missen.

Snoeijs verving haar in die wedstrijden. Na de eerdere blessure van Vivianne Miedema stond zo de derde spits in de punt van de aanval van Oranje. Snoeijs deed het niet geheel onverdienstelijk: de WK-debutante maakte tegen Vietnam de 2-0. Nu Beerensteyn fit is, moet Snoeijs weer wijken.

Jackie Groenen, die vrijdag apart van de groep trainde, staat 'gewoon' in de basiself. Stefanie van der Gragt kan de laatste wedstrijd uit haar carrière kunnen spelen. De dertigjarige verdediger kondigde eerder aan te gaan stoppen na het WK.

Voor Daniëlle van de Donk is het extra opletten geblazen. Bij een gele kaart is zij geschorst voor de eventuele kwartfinale, waarin Spanje op 11 augustus de tegenstander is. De Spanjaarden wonnen zaterdag met 5-1 van Zwitserland. Pas na de kwartfinales worden alle kaarten kwijtgescholden.

Foto: NU.nl

Kgatlana is het wapen van Zuid-Afrika

Nederland treft met Zuid-Afrika één van de sensaties van dit WK. De nummer 54 van de wereldranglijst stuntte woensdag met een 3-2-zege op Italië en bereikte voor het eerst in de geschiedenis de laatste zestien van een WK.

Bij Zuid-Afrika is Thembi Kgatlana de speelster om in de gaten te houden. De spits is razendsnel en maakte dit WK al twee doelpunten, waaronder de winnende in de blessuretijd van het duel met Italië. Bondscoach Jonker noemde haar gekscherend een nichtje van oud-topatlete Nelli Cooman.

Nederland-Zuid-Afrika begint zondag om 4.00 uur Nederlandse tijd in Sydney. Het duel wordt gespeeld in het Sydney Football Stadium, dat plaats biedt aan 45.500 mensen. De KNVB rekent op zo'n tweeduizend Nederlanders in het stadion.

De Japanse Yoshimi Yamashita is de scheidsrechter bij de wedstrijd. Yamashita floot Nederland ook al in de topper tegen de VS. Na afloop waren speelsters en bondscoach Jonker kritisch op haar coulante manier van fluiten.