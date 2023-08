Oranjespeelsters namen voor WK elke dag penalty's: 'Hebben huiswerk gedaan'

Met de start van de knock-outfase komt voor het Nederlands elftal voor het eerst dit WK de penaltyserie in beeld. Tegen Zuid-Afrika lijkt de kans daarop klein, maar Oranje is erop voorbereid: de speelsters namen maandenlang elke dag drie penalty's.

Bondscoach Andries Jonker gaf zijn speelsters in oktober een opdracht mee. De instructie was duidelijk, zoals alles bij de Amsterdammer duidelijk is: neem elke dag drie penalty's bij je club. Met of zonder keeper, dat maakte hem niet zoveel uit. Zolang ze de bal maar op de stip legden.

"Dat zijn er een paar honderd op jaarbasis", rekende Jonker vrijdag, bijna tien maanden na dato, voor. Tijdens interlandperiodes van Oranje deed hij het riedeltje opnieuw. Langs de lijn werd bijgehouden hoe goed iedereen het deed.

De gedachte van Jonker achter deze aanpak laat zich eenvoudig raden. Hij wil dat iedere speelster voor het WK een vastere trap kreeg. "Ze moeten denken: ik schiet 'm waar ik wil. Als je weet dat je iets goed kan, is het makkelijker dan als je twijfelt. Als je denkt dat je het niet kan, is de kans op succes heel klein."

Op de trainingen ziet Jonker het resultaat van zijn aanpak terug. Hij laste tijdens de interlandperiodes heuse testmomenten in. "Ze hebben hun huiswerk gedaan als ik zie hoe ze elke keer weer de ballen erin schieten." Daarom heeft hij richting de achtste finale van zondag tegen Zuid-Afrika niet extra op penalty's getraind.

Foto: AFP

Jonker gaat nemers vragen of ze willen

Jonker beseft als geen ander dat een rake penalty op een training geen garanties biedt. Zo werden de Nederlandse mannen vorig jaar op het WK in Qatar via penalty's uitgeschakeld door Argentinië, terwijl bondscoach Louis van Gaal een heus penaltyexperiment had bedacht.

Ook bij de voetbalsters ging het een maand geleden mis. De afzwaaiende Stefanie van der Gragt miste in de uitzwaaiwedstrijd tegen België, al mocht ze die penalty nemen omdat het haar laatste wedstrijd in Nederland was. Sherida Spitse, doorgaans de eerste nemer van Oranje, schoot later wel raak.

"We hebben alles geprobeerd om een garantie te krijgen, maar de wetenschap is nog niet zo ver", zegt Jonker. "Het moet allemaal uitgevoerd worden door een speler. Die staat er met het hart in de keel, voor een klein doeltje en een grote keeper, voor het oog van 90.000 toeschouwers."

Jonker heeft voor het duel met Zuid-Afrika een lijst met nemers klaarliggen. Maar dat wil niet zeggen dat de eerste vijf keuzes allemaal achter de bal staan. Vlak voor het moment suprême zal Jonker iedere nemer vragen of ze écht willen schieten.

"Ik vind het heel belangrijk of iemand het wil doen", verklaart Jonker. "Dat is met alles wat ik doe: ik wil iemand in zijn kwaliteit zetten. Als iemand niet wil, het niet durft of het niet kan, doe ik het niet. Maar je moet er niet te veel van hebben."