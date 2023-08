Coach Duitse voetbalsters wil aanblijven na WK-blamage: 'Ben nooit weggelopen'

Delen via E-mail

Martina Voss-Tecklenburg wil graag aanblijven als bondscoach van de Duitse voetbalsters. Direct na de vroege uitschakeling op het WK liet ze haar toekomstplannen nog in het midden.

"Ik ben nooit weggelopen als dingen moeilijk werden. Daarom heb ik nog de volle overtuiging om stappen vooruit te zetten met het Duitse vrouwenvoetbal", vertelde ze zaterdag op een persconferentie in het Australische Wyong.

Onder leiding van Voss-Tecklenburg werd Duitsland op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië voor de eerste keer in de geschiedenis al in de groepsfase uitgeschakeld. Bij de vorige acht deelnames behaalde het land altijd minimaal de kwartfinales.