Oranje vol bravoure voor achtste finale: 'Dit is niet het laatste duel van Van der Gragt'

Het Nederlands elftal leeft vol bravoure toe naar het duel met Zuid-Afrika in de achtste finales van het WK. Bondscoach Andries Jonker denkt niet dat de carrière van de afzwaaiende Stefanie van der Gragt zondag voorbij is.

De dertigjarige Van der Gragt kondigde voor het WK aan dat ze na het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland stopt met voetballen. De verdediger wil haar kinderen thuis in Nederland van dichtbij zien opgroeien.

Jonker denkt niet dat dat moment zondag al aanbreekt, als Oranje met WK-sensatie Zuid-Afrika om een plek in de kwartfinales strijdt. "We staan er allebei geen moment bij stil dat morgen weleens de laatste kan zijn", zei hij zaterdag op zijn persconferentie. "Ze moet nog een paar keer voetballen."

"Ik denk er überhaupt helemaal niet over na dat dit mijn laatste toernooi is. Het mag zeker nog vier wedstrijden duren." Bij drie zeges in de knock-outfase staat Oranje op 20 augustus in de finale. Mocht Zuid-Afrika verslagen worden, dan is Spanje de tegenstander in de kwartfinales.