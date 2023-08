Spanje krabbelt op na afgang en treft mogelijk Oranje in kwartfinales WK

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Spanje is mogelijk de tegenstander van Oranje in de kwartfinales van het WK. De nummer zes van de FIFA-ranglijst won zaterdag met 1-5 van Zwitserland en verzekerde zich van een plek bij de laatste acht.

Met de glansrijke overwinning revancheert Spanje zich voor de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Japan in de laatste groepswedstrijd. Het betekende de grootste verliespartij van de Spaanse vrouwen ooit op een EK of WK.

Tegen Zwitserland toonde Spanje aan nog altijd over kwaliteit te beschikken. Door twee doelpunten van Aitana Bonmatí en treffers van Alba Redondo, Laia Codina en Jennifer Hermoso had Spanje geen kind aan Zwitserland. Halverwege stond het al 1-4.

Spanje geldt als een outsider voor de wereldtitel. Het land is de laatste jaren bezig aan een serieuze opmars en behoort voor het eerst tot de beste acht landen op een WK. Op het EK van vorig jaar in Engeland waren de kwartfinales het eindstation voor Spanje.

Mogelijk wacht voor Spanje in de kwartfinales een ontmoeting met Oranje, dat dan in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) wel eerst moet winnen van Zuid-Afrika. Nederland is als nummer 9 van de wereldranglijst de grote favoriet tegen de nummer 54 van de wereld.