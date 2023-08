KNVB vindt het 'belachelijk' dat Oranje nog voor WK-finale VS weer kan treffen

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee vindt het "belachelijk" dat Oranje in de mogelijke halve finales van het WK de Verenigde Staten kan treffen. De twee teams troffen elkaar al in de groepsfase.

"Ik begrijp het niet", zei Van der Zee in de aanloop naar de achtste finales van Oranje tegen de NOS. "Ik vind het een heel raar schema. Sportief gezien is dit niet wat je wil. Ik vind dit het allergrootste kritiekpunt richting de FIFA. Ik vind het gewoon belachelijk."

Van der Zee vermoedt dat de FIFA tot dit wedstrijdschema is gekomen om de vele reiskilometers tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wat te verminderen. Navraag van NU.nl bij de FIFA leert dat dit klopt.

De betreffende halve finale wordt gespeeld in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Nederland en de VS speelden al hun groepswedstrijden in Nieuw-Zeeland. Oranje hield in Wellington een zwaarbevochten punt over aan het duel met de titelverdediger (1-1).

Als de FIFA niet voor dit schema had gekozen, had mogelijk één van de twee teams de andere halve finale in Sydney moeten spelen. Dat is ruim 2.000 kilometer extra. Dat maakt weinig verschil op dit WK: er zijn alles bij elkaar opgeteld al honderdduizenden kilometers gemaakt door de 32 deelnemende teams.

Geen unieke situatie Het is op toernooien al vaker voorgekomen dat teams uit de groepsfase elkaar voor de finale nog een keer treffen. Dat gebeurde bij de mannen onder meer op het WK van 1994 (Brazilië-Zweden), het WK van 2002 (Turkije-Brazilië) en EK van 2008 (Spanje-Rusland).

Schema was al bij de loting bekend

Bondscoach Andries Jonker wilde zaterdag op zijn persconferentie niet al te veel kwijt over het wedstrijdschema, maar zei wel "dat het verstandig is om het meteen te regelen als het wedstrijdprogramma gelanceerd wordt".

Het toernooischema van dit WK was al in december 2021 vastgesteld. Oranje plaatste zich negen maanden later voor het WK en tijdens de loting in oktober 2022 werd duidelijk dat Nederland en de VS bij elkaar in de poule terecht kwamen. Of de KNVB toen zijn beklag heeft gedaan, is niet bekend.

Het wil ook niet zeggen dat Nederland en de VS elkaar op 15 augustus in de halve finales van het WK treffen. Momenteel is het toernooi bij de achtste finales beland. Oranje speelt zondag tegen Zuid-Afrika (4.00 uur Nederlandse tijd) en de VS neemt het op dezelfde dag op tegen Zweden (aftrap 11.00 uur).

Bij een zege op Zuid-Afrika treft Nederland de winnaar van het duel tussen Spanje en Zwitserland. Indien de VS afrekent met Zweden, is Japan of Noorwegen de tegenstander. Beide kwartfinales staan komende vrijdag op het programma.

'Bij de mannen was dit nooit gebeurd'

Van der Zee sprak zich bij de NOS ook scherper dan voorheen uit over de fiasco's rond de velden in Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland. Van de steentjes en het glas bij een beoogde oefenwedstrijd in Escharen tot een "tapijt" in Sydney en een cricketplaat in Tauranga: er was altijd wel wat te doen over het veld.

Het was slecht voor de beeldvorming van Oranje. Ruim een week geleden zei Van der Zee tegen journalisten "helemaal gek" geworden te zijn om het gedoe over de velden. Hij wilde er verder niet over praten, omdat dit alleen maar zou afleiden.

Vlak voor de achtste finale komt Van der Zee er opvallend genoeg wel op terug. "Het is nu drie keer niet goed gegaan. Trainer Andries Jonker is de laatste tijd vaak bij mij gekomen, en terecht ook. De faciliteiten moeten goed zijn", zegt hij. "Als je dit hoort en ziet dan kan dat gewoon niet. En nee, dit was bij de mannen nooit gebeurd."