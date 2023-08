Toptalenten maken indruk bij Oranje: 'Ze zijn beter dan onze generatie'

Met Esmee Brugts in de basis speelt Oranje zondag tegen Zuid-Afrika in de achtste finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Het duel in het Sydney Football Stadium (capaciteit 45.500) in Sydney begint om 4.00 uur Nederlandse tijd.

Hoeveel fans er op de tribunes zullen zitten, is onduidelijk. Het duel was in een vroeg stadium uitverkocht, omdat veel Amerikaanse fans hadden voorgesorteerd op de groepswinst van de VS. Die ging verrassend naar Nederland. Daarna zijn er weer veel kaarten op de markt gekomen. De KNVB houdt rekening met tweeduizend Nederlandse fans.