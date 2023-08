Oranje traint in Sydney wél op een biljartlaken: 'Dit is echt een geweldig veld'

Na eerdere fiasco's in Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland waren de ogen vrijdag tijdens de eerste WK-training van Oranje in Sydney gericht op het veld. Volgens bondscoach Andries Jonker was het nu wel dik in orde.

"Ik roep jullie er zo bij en speel graag drie tegen drie", zei Jonker na afloop van de training tegen vier Nederlandse verslaggevers. "Dit is echt een geweldig veld. Dit is het beste veld wat ik hier heb gezien."

Oranje traint in de aanloop naar de achtste finale van zondag tegen Zuid-Afrika in het Jubilee Stadium. Dat stadion wordt vooral gebruikt voor rugbywedstrijden van St George Illawarra Dragons, maar is tijdens het WK omgetoverd tot een voetbalveld.

De mat oogde als een biljartlaken en dat is precies wat Oranje nodig had na eerdere fiasco's met het veld. Dat begon tijdens de WK-voorbereiding in Nederland. Oranje moest voor een oefenwedstrijd uitwijken omdat er glas en steentjes op een veld bij een amateurclub in Escharen lagen.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Vervolgens reisde Oranje naar Sydney voor een trainingsstage ter voorbereiding op het WK. Op de eerste dag bleek het trainingsveld van Sydney FC "een tapijt". Oranje verhuisde daarom naar een veld van een privéschool.

Het bleek allemaal nog erger te kunnen. Bij aankomst in de Nieuw-Zeelandse uitvalsbasis Tauranga lag er een metersgrote cricketplaat op het veld, waarmee volgens Oranje eerdere beloftes waren gebroken. De KNVB diende een klacht in. Vervolgens werden de lijnen zo getrokken dat Oranje er geen last meer van had.