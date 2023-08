Groenen traint apart bij Oranje, maar volgens Jonker is er niks aan de hand

Jackie Groenen heeft twee dagen voor de achtste finales tegen Zuid-Afrika niet met de groep meegetraind bij Oranje. Volgens bondscoach Andries Jonker is er niks aan de hand met de middenvelder.

"Ik heb ze maar één opdracht gegeven: professional zijn", zei Jonker. "Je moet je voorbereiden op de volgende wedstrijd. Het moet niet zo zijn dat je ten koste van alles meedoet en daar later last van hebt. Jackie moet zelf bepalen hoe ze van de wedstrijd herstelt. Die vrijheid heb ik ze gegeven en dit is haar keuze."

Nederland werkt de komende dagen toe naar de achtste finale tegen Zuid-Afrika, die zondag om 4.00 uur Nederlandse tijd wordt gespeeld in het Sydney Football Stadium. Omdat de FIFA er niet op had gerekend dat Nederland groepswinnaar zou worden in een poule met de VS, moet de Nederlandse televisiekijker de wekker zetten om Oranje te kunnen zien.