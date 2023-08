Oranje krijgt ondanks harde kritiek weer te maken met scheidsrechter Yamashita

Het Nederlands elftal krijgt op het WK opvallend genoeg weer te maken met scheidsrechter Yoshimi Yamashita. De Japanse is aangesteld voor de achtste finale van de Oranjevrouwen tegen Zuid-Afrika.

Yamashita trok slechts één gele kaart, terwijl er maar liefst 28 overtredingen werden gemaakt. "De scheidsrechter zat er soms niet goed bij", zei Lieke Martens. "Er werden tikken uitgedeeld die niet gezien werden. Dat was gek, hè? En zij kregen 'm wel mee. Dus ik dacht soms: wat ben je aan het doen?" Jackie Groenen vond dat Yamashita een rode kaart had moeten geven vanwege een elleboogstoot.

Yamashita riep de twee bij elkaar, volgens Van de Donk zonder veel tegen hen te zeggen. "We zeiden allebei: 'Laten we maar voetballen'. We stonden maar een beetje te staan. Ze had niet tussen ons te hoeven komen."