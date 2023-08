Duitse routinier Popp aangeslagen na WK-uitschakeling: 'Ik snap het gewoon niet'

De Duitse aanvoerder Alexandra Popp begrijpt niets van de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De routinier scoorde wel in de laatste poulewedstrijd tegen Zuid-Korea (1-1), maar dat was niet genoeg voor een plek bij de laatste zestien.

"Ik kan het eerlijk gezegd nog niet bevatten", zei de 32-jarige Popp donderdag na de uitschakeling. "Ik kan nu niet meteen zeggen waaraan het heeft gelegen, omdat ik het zelf gewoon niet begrijp." De Duitse ploeg strandt voor het eerst in de groepsfase van het WK.

De ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg slaagde er in de derde groepswedstrijd niet in om te winnen van Zuid-Korea. Door het 1-1-gelijkspel en de eerdere nederlaag tegen Colombia (2-1) eindigde de tweevoudig wereldkampioen als derde in de groep.

Voss-Tecklenburg nam na afloop de verantwoordelijkheid voor de tegenvallende resultaten op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. "We hebben gestreden en alles geprobeerd tot ver in de blessuretijd, maar aan het einde moet je concluderen dat onze prestatie niet genoeg was om verder te komen."

De Duitse bondscoach, die nog een contract heeft tot de zomer van 2025, liet zich niet uit over een mogelijk vertrek. "Ik moet niet te snel iets roepen. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken en neem het nu eerst op voor het team", zei de 55-jarige coach na afloop bij de Duitse tv-zender ZDF. "We moeten dit onder ogen zien, en ik in de eerste plaats."

Ook topspeelster Jule Brand baalde van het niveau van haar ploeg. "We waren gemotiveerd en hadden er zin in, maar het is niet gelukt dat op het veld te laten zien. We hebben niet de kansen gecreëerd die we nodig hadden."