Grootmacht Duitsland verrassend uitgeschakeld op WK, debutant Marokko wél door

Duitsland is donderdag verrassend al in de groepsfase uitgeschakeld op het WK. De tweevoudig wereldkampioen kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Zuid-Korea, dat ook naar huis moet. Marokko en Colombia gaan wél naar de achtste finales.

Het gebeurde Duitsland tot dusver nog nooit dat het al in de groepsfase van het WK werd uitgeschakeld. Bij de vorige acht deelnames - Duitsland was bij elk WK van de partij - behaalde het land altijd minimaal de kwartfinales.

Na de ontknoping in groep H zijn alle landen in de achtste finales bekend. De knock-outfase begint zaterdag. Een dag later om 4.00 uur (Nederlandse tijd) komt Oranje in actie tegen Zuid-Afrika.