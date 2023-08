Grootmacht Duitsland uitgeschakeld op WK, debutant Marokko wél door

Duitsland is donderdag verrassend al in de groepsfase uitgeschakeld op het WK. De tweevoudig wereldkampioen kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Zuid-Korea, dat ook naar huis moet. Marokko en Colombia gaan wél naar de achtste finales.

Niet eerder is Duitsland al in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. Bij de vorige acht deelnames - Duitsland was bij elk WK van de partij - behaalde het land altijd minimaal de kwartfinales.

Tegen Zuid-Korea, dat de volgende ronde al niet meer kon bereiken, ging het al vroeg mis voor Duitsland. Cho So-hyun opende na zes minuten de score. Nog voor rust maakte spits Alexandra Popp met een fraaie kopbal de gelijkmaker.

Aanvoerder Popp leek Duitsland na rust te bevrijden met haar tweede doelpunt, maar dat werd na een ingreep van VAR Pol van Boekel afgekeurd vanwege buitenspel. Ook in de bijna zestien minuten durende extra tijd kwam Duitsland niet meer tot scoren.

Met de uitschakeling van Duitsland moet er na Brazilië en olympisch kampioen Canada opnieuw een topland naar huis. Op het EK van vorig jaar haalde Duitsland nog de finale. Daarin werd na verlenging verloren van het Engeland van Sarina Wiegman.

Foto: NU.nl

Dolle vreugde bij de Marokkaanse vrouwen. Foto: Getty Images

Marokko gaat wél door

Bij Marokko-Colombia werd Anissa Lahmari de matchwinner. Ze reageerde attent na een gemiste strafschop van ploeggenote Ghizlane Chebbak. Met de intikker tekende ze voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Door de treffer van Lahmari gaat Marokko bij het debuut op het WK meteen door naar de knock-outfase. Opvallend genoeg verloor Marokko de eerste groepswedstrijd nog met 6-0 van Duitsland. In de achtste finales is Frankrijk de tegenstander van Marokko.

Colombia gaat ondanks de nederlaag ook door. Colombia eindigt in groep H als groepswinnaar en neemt het in de volgende ronde op tegen Jamaica. Het land in het Caribisch gebied plaatste zich ten koste van Brazilië en Panama voor de volgende ronde.