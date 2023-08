Oranjespits Beerensteyn huilde na blessure: 'Ik dacht: het zal toch niet?'

Lineth Beerensteyn is op de weg terug bij Oranje, nadat ze in de eerste WK-wedstrijd geblesseerd was geraakt aan haar enkel. Haar broer sprak haar moed in. "Tranen waren er zeker. De pijn was ondragelijk. Maar ik dacht ook: het zal toch niet?"

Haar broer Regilio belt altijd na een wedstrijd. Dat was na het eerste WK-duel met Portugal niet anders. "Hij zei: 'Het komt allemaal wel goed. Geloof me, het valt mee. Binnenkort sta jij weer op het veld hoor.' Hij zat te dollen om mij een beetje gerust te stellen."

En dat was nodig. Beerensteyn zat overstuur in het hotel in Dunedin. Een paar uur daarvoor had de spits van Oranje een flinke tik op de enkel van haar rechterbeen gehad. Ze crepeerde van de pijn. Noodgedwongen moest ze zich laten wisselen. Op krukken verliet ze het stadion.

"Er ging van alles door mijn hoofd", zegt Beerensteyn donderdag in het spelershotel in Tauranga. "Ik had vooral veel pijn. Het was ondragelijk. Maar ik dacht ook: het zal toch niet? Het had zomaar het einde van mijn toernooi kunnen betekenen. Of er tranen waren? Dat zeker. Ik was heel veel aan het nadenken."

Het waren eerst haar teamgenoten die Beerensteyn moed inspraken. Toen het kon, belde ze als eerste met haar broer. "Hij weet hoe hij met mij om moet gaan. Het lukt hem altijd om mij gerust te stellen. Hij vroeg wat ik van de wedstrijd vond. Om maar even over wat anders te praten."

Lineth Beerensteyn schreeuwde het uit van de pijn na de tik op haar enkel. Foto: ANP

'Het was een ontzettend grote opluchting'

Ook nu kreeg Regillio Beerensteyn het voor elkaar bij haar jongere zus. "Ik werd rustig. Het heeft ook geen zin om maar te blijven malen in je hoofd. En gelukkig kreeg ik de volgende dag de bevestiging dat het meeviel. Dat was een ontzettend grote opluchting. Ik kon daarna schakelen. Ik wilde er alles aan doen om er zo snel mogelijk weer te staan."

Een dag na de wedstrijd bleek uit onderzoek in het ziekenhuis dat Beerensteyn slechts haar enkelbanden had opgerekt. Het WK was voor haar nog niet ten einde gekomen, al moest Nederland dan wel de groepsfase doorstaan.

Apart van de groep werkte Beerensteyn in de eerste dagen aan haar herstel. Nooit heeft ze zich buitengesloten gevoeld, ook al mocht ze bijvoorbeeld niet meefietsen tijdens een fietsuitje. "De speelsters en stafleden voelen zich hier één geheel, no matter what."

'Mijn lichaam remde me'

"Het is altijd vervelend om niet te kunnen spelen, maar ik ben altijd positief gebleven. Ik moest naar mijn lichaam luisteren en de tijd nemen om te herstellen. Mijn lichaam remde me. Door de pijn kon ik gewoon niet meer doen, ook al had ik dat wel gewild."

Tijdens de wedstrijden tegen de VS (1-1) en Vietnam (7-0) voelde Beerensteyn pas echt de pijn. Als geblesseerde speelster mag ze officieel op de bank zitten en in de kleedkamer komen, maar spelen kon ze niet.

"Ik zat er met mijn normale schoenen. Dat was wel moeilijk hoor. Maar ik zat ook vol trots te kijken. We zijn een ronde verder. Dat is voor ons en ook voor mij heel belangrijk. Daardoor kan ik nog minuten maken."

Beerensteyn zat als 'toeschouwer' op de bank bij Vietnam-Nederland. Foto: Getty Images

'Kan beter niet spelen als ik bang ben'

Op weg naar de achtste finales traint Beerensteyn volledig met de groep. Ze verwacht zondag te kunnen spelen in de wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Ze voelt geen angst. "Als ik bang ben, kan ik beter niet spelen. Want dan ben ik ermee bezig en kan er juist wat gebeuren. Ik moet de wedstrijd ingaan zoals ik die altijd inga. Ik moet niet denken: wat als?"

"Ik heb geen last meer. Natuurlijk voel ik het af en toe nog wel bij bepaalde bewegingen. Het is niet zo dat het binnen nu en vijf dagen weg is. Ik ga altijd iets voelen. Ik kan er ook een tik op krijgen. Maar ik heb alles onder controle en kan lekker voetballen."

Of Beerensteyn ook opgesteld gaat worden, is de vraag. Met Katja Snoeijs als haar vervanger speelde Oranje twee goede wedstrijden. Beerensteyn zegt zich geen zorgen te maken. "Ik moet nu bewijzen dat ik op die plek hoor te staan. Ik doe wat ik altijd doe. Ik doe geen gekke dingen."

Elke dag wordt de enkel van Beerensteyn behandeld door een fysiotherapeut. Ze moet meer dan andere speelsters in beweging blijven. Ze mag niet zoals zij de hele middag op bed blijven liggen na een training.