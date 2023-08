Oranje blijft in de Nederlandse nacht spelen: FIFA gaat tijden niet aanpassen

Het Nederlands elftal speelt zondag definitief in de Nederlandse nacht de achtste finales van het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De FIFA gaat de ongunstige aanvangstijd voor de Nederlandse televisiekijker niet aanpassen, laat de wereldvoetbalbond donderdag desgevraagd weten aan NU.nl.

Oranje kroonde zich dinsdag in een poule met titelverdediger VS verrassend tot groepswinnaar. Daardoor speelt de ploeg van bondscoach Andries Jonker zondag om 4.00 uur Nederlandse tijd in de achtste finales tegen WK-sensatie Zuid-Afrika. Het duel wordt in Sydney gespeeld.

Wegens logistieke redenen is het niet mogelijk om een paar dagen voor de wedstrijd nog wat aan het tijdstip te doen, zegt de FIFA. Het betekent dat Nederlanders de wekker moeten zetten om Oranje in actie te kunnen zien.

Het voor Nederland ongunstige aanvangstijdstip is te danken aan een misrekening van de FIFA. De wereldvoetbalbond was bij de samenstelling van het toernooischema ervan uitgegaan dat de VS de poule zou winnen en Nederland tweede zou worden.

De achtste finale van de groepswinnaar wordt namelijk op primetime in de VS gespeeld en het duel van de nummer twee om 11.00 uur Nederlandse tijd. Het was geen gekke gedachte: de VS is de mondiale nummer één en won de laatste twee WK's.

Maar Nederland verraste dinsdag de wereld en de FIFA door met 7-0 te winnen van Vietnam en daarmee de VS achter zich te laten in de poule. Voor de VS pakt het toernooischema nu ook slecht uit. De titelverdediger speelt in de Amerikaanse nacht tegen Zweden (11.00 uur Nederlandse tijd). Een ruil van tijden is ook wegens logistieke redenen niet mogelijk.

Mogelijk nog een nachtwedstrijd voor Oranje

Voor Oranje blijft het mogelijk niet bij twee nachtwedstrijden, na eerder ook al om 3.00 uur Nederlandse tijd tegen de VS gespeeld te hebben (1-1). Bij plaatsing voor de kwartfinales speelt de ploeg van bondscoach Andries Jonker om 3.00 uur Nederlandse tijd tegen Spanje of Zwitserland.

Pas als Nederland in de halve finales staat, hoeft de Nederlandse televisiekijker de wekker niet meer te zetten om Oranje live te kunnen zien spelen. Het duel bij de laatste vier begint om 10.00 uur Nederlandse tijd. De finale in Sydney is om 12.00 uur.

Voor Nederland komt de mededeling van de FIFA niet als een verrassing. Bondscoach Jonker zei er na Vietnam-Nederland niet op te rekenen dat de wereldvoetbalbond de tijden zou aanpassen.

"Weet je hoe groot Nederland is op de wereldkaart? Het is maar zo'n stippie", zei hij. "Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond. Er ligt echt niemand wakker van Nederland hoor. Dat denken wij wel, maar dat is niet zo."

Jonker hoopte toen dat meer Nederlanders de wekker gaan zetten voor Oranje. Net zoals hij dat vroeger deed voor het boksgevecht tussen Rudi Lubbers en Muhammad Ali, de olympische finale van de volleyballers in 1996 en de wedstrijden van de ijshockeyers op de Olympische Spelen van Lake Placid in 1980.