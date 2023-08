Het was de grote droom van Linda Caicedo om ooit op het WK voetbal te staan. Drie jaar na het genezen van kanker groeit het achttienjarige wonderkind uit tot een inspiratiebron voor velen, met liefst twee WK-doelpunten achter haar naam.

De piepjonge Caicedo heeft alles om uit te groeien tot een vedette in het vrouwenvoetbal. Ze is snel, technisch, uiterst gemotiveerd en heeft een neusje voor het doel. Een waar voetbaldier en bovenal een inspiratiebron en rolmodel.

In 2020 wordt de veelbelovende voetbalcarrière van Caicedo bruut verstoord. De toen vijftienjarige international kampt met extreme buikpijn. Na een bezoek aan het ziekenhuis volgt een slechtnieuwsgesprek. Ze heeft eierstokkanker.

Twee weken later, te midden van de coronapandemie, volgt een operatie waarbij een van haar twee eierstokken wordt verwijderd. Daarna krijgt ze gedurende de lockdown zes maanden chemotherapie.

CV Linda Caicedo Leeftijd: 18 jaar

Clubs: América de Cali (2019-2020), Deportivo Cali (2020-2023), Real Madrid (2023-heden)

Interlands: 22 (7 doelpunten)

Van patiënt naar topscorer

Volgens haar moeder Helinda Algria is de lockdown juist haar redding. Er rolt nergens in de wereld een wedstrijdbal en dat geeft Caicedo rust. Ze overwint kanker, mede dankzij de steun van haar familie en haar Colombiaanse bondscoach Nelson Abadia.

"Hij belde me vaak", zegt Caicedo in gesprek met BBC. "Toen ik geopereerd moest worden, dacht ik dat ik nooit meer topvoetballer kon worden." Abadia, die Caicedo al kent sinds haar twaalfde, stelt haar gerust. "Ontspan je, je komt weer terug", zegt de bondscoach.

Abadia heeft gelijk. Het veelzijdig toptalent keert terug, en hoe. Ze staat weer op het trainingsveld bij haar Colombiaanse club Deportivo Cali en schittert in 2022 als topscorer op het WK onder 17.

Ook op de Copa América, het Zuid-Amerikaans eindtoernooi, gooit ze hoge ogen en wordt ze gekozen tot speelster van het toernooi. Ze verdient een transfer naar Real Madrid en groeit uit tot een rolmodel voor tientallen meisjes in haar geboortedorp, maar ook voor wie ziek is. "Voor mensen met kanker ben ik een voorbeeld dat je het kan overwinnen", zegt Caicedo.

Het ouderlijk huis van Linda Caicedo hangt vol met foto's van de sterspeelster. Haar ouders Mauro Caicedo en Helinda Algria poseren trots naast de foto bij de voordeur. Foto: AFP

Zorgen om gezondheid

Ze trekt de stijgende lijn door op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Tijdens haar debuut scoort ze tegen Zuid-Korea (2-0). Heel Colombia staat op zijn kop.

Twee dagen later zakt ze tijdens een training in Sydney in elkaar. Op een video van het Colombiaanse Dsport is te zien dat ze naar haar borst grijpt en minutenlang wordt behandeld door de medische staf. Met een ambulance wordt ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ook tijdens de tweede poulewedstrijd tegen Duitsland ligt Caicedo een paar minuten op de grond. De staf van Colombiaanse team stelt iedereen na de incidenten gerust. "Het was een gevolg van stress en vermoeidheid", laat bondscoach Abadia weten. De spits speelt in Australië en Nieuw-Zeeland haar derde WK in één jaar (onder 17, onder 20 en senioren).

De incidenten weerhouden Caicedo er niet van om ook tegen Duitsland te schitteren. Ze verkeert die wedstrijd in topvorm en krult de bal op wonderbaarlijke wijze in de verre hoek. De wereldgoal van Caicedo leidde de verrassende 2-1-zege in op de nummer twee van de FIFA-ranglijst. Of ze donderdag tegen Marokko weer scoort weet niemand, maar genieten gaat ze zeker. "Ik kom hier om te genieten van dit WK, zonder druk. Wij Colombianen zijn bescheiden, getalenteerd en vooral blij."