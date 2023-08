Matchwinner Zuid-Afrika was bijna thuisgebleven: 'Verloor 3 familieleden voor WK'

Thembi Kgatlana schoot Zuid-Afrika woensdag naar een historische WK-zege en daarmee de achtste finales. Het had niet veel gescheeld of de matchwinner was thuisgebleven. "Het is zo emotioneel."

Zuid-Afrika was met het ingaan van de blessuretijd tegen Italië nog dicht bij uitschakeling. 'Banyana Banyana' moest scoren en die opdracht had Kgatlana goed begrepen. De 27-jarige aanvaller tekende in de tweede minuut van de blessuretijd voor de winnende treffer.

"Het is zo emotioneel", zei Kgatlana na afloop. "De laatste drie weken ben ik drie familieleden verloren. Ik had naar huis kunnen gaan, maar ik heb gekozen om bij de meiden te blijven."

Kgatlana is daarnaast net hersteld van een zware blessure. "Het betekent zoveel om hier te zijn: om voor mijn land te spelen en de meiden te vertegenwoordigen die hier ook hadden willen zijn. En om geschiedenis te schrijven voor Zuid-Afrika."

De Zuid-Afrikanen boekten hun eerste WK-zege en bereikten voor het eerst de knock-outfase van het mondiale eindtoernooi, waarin het Nederland treft. "Iedereen verdient het, het was een teamprestatie", zei Kgatlana.

Thembi Kgatlana viert haar winnende doelpunt met het team. Foto: Getty Images

'We hadden niks te verliezen'

Zuid-Afrika, de nummer 54 van de wereld, verloor de eerste wedstrijd van Zweden en speelde daarna gelijk tegen Argentinië. Dat stuitte op kritiek. "We hebben misschien de eerste twee wedstrijden verprutst, maar we bleven vechten. Ik ben heel blij."

Volgens Kgatlana was het een voordeel dat haar team het duel met Italië inging als underdog. "We hadden niks te verliezen. De druk stond op Italië, omdat ze een hogere ranking (nummer zestien van de wereld, red.) hebben dan wij. Zij moesten punten halen. Het verliep perfect voor ons."

De achtste finale tussen Nederland en Zuid-Afrika wordt op zondag om 4.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in Sydney.