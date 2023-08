Oranje stuit in achtste finales WK op Zuid-Afrika: Italië naar huis na spektakelstuk

Het Nederlands elftal speelt in de achtste finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zeer verrassend tegen Zuid-Afrika. 'Banyana Banyana' eindigde woensdag dankzij een sensationele 3-2-zege op Italië als tweede in poule G, waarin Zweden groepswinnaar werd.

Italië had in de laatste groepswedstrijd tegen het op papier zwakkere Zuid-Afrika aan een punt genoeg om tweede te worden en lag aanvankelijk op koers. In de eerste helft werd het 1-0 door Arianna Caruso (penalty). Een eigen goal van Benedetta Orsi zorgde voor een gelijke ruststand.

Na rust ging het helemaal mis tegen het verrassend sterke Zuid-Afrika, dat kansen creëerde en op voorsprong kwam via Hildah Magaia. Italië leek dankzij de tweede treffer van Caruso alsnog opgelucht te kunnen ademhalen.

Niets bleek minder waar: in de elf minuten extra tijd - het werden er mede door een blessuregeval uiteindelijk zestien - zorgde Thembi Kgatlana met een mooi uitgespeeld doelpunt alsnog voor een sensatie. Het is de eerste WK-zege ooit voor Zuid-Afrika.

Topland Zweden was al zo goed als zeker van de eerste plaats in de poule. Met een 2-0-zege op Argentinië werd de groepswinst woensdag veiliggesteld. Rebecka Blomqvist en Elin Rubensson (strafschop) scoorden. Zweden wacht nu een kraker tegen regerend wereldkampioen de Verenigde Staten.

Oranje speelt weer 's nachts en is zwaar favoriet

Oranje bereikte dinsdag als winnaar van poule E de achtste finales door Vietnam met liefst 7-0 opzij te zetten. De ploeg van Andries Jonker ontloopt nu dus het sterke Zweden.

De wedstrijd tussen Nederland en Zuid-Afrika wordt in nacht van zaterdag op zondag om 4.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in Sydney. Als Oranje wint, volgt in de kwartfinales opnieuw een nachtwedstrijd. Zwitserland of Spanje is dan de tegenstander.

De klus tegen Zuid-Afrika is op papier te doen. Oranje speelt als nummer negen van de wereld tegen de nummer 54 van de FIFA-ranglijst. Vorig jaar werd een vriendschappelijke ontmoeting met 5-1 gewonnen.