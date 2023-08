Kan Oranje wereldtitel pakken? 'Ook zonder onze Van Basten kunnen we winnen'

De FIFA onthoudt zich voorlopig van commentaar over de aanvangstijd van de achtste finale van Oranje tegen Zuid-Afrika. Die wordt zondag om 4.00 uur in de Nederlandse nacht gespeeld, omdat de FIFA ervan was uitgegaan dat de VS groepswinnaar zou worden. Het duel is op primetime in de VS.

Op schriftelijke vragen die NU.nl woensdagochtend stuurde, heeft de FIFA nog altijd niet gereageerd. De KNVB brengt nog in kaart of er wat aan de tijd gedaan kan worden. Die kans lijkt zo kort voor de wedstrijd nihil.

"Ik heb ook nog nooit gehoord dat op een WK een tijdstip wordt veranderd", zei Andries Jonker. "Weet je hoe groot Nederland is op de wereldkaart? Het is maar zo'n stippie. Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond. Er ligt echt niemand wakker van Nederland hoor. Dat denken wij wel, maar dat is niet zo. Er zitten ook veel te veel logistieke afspraken aan vast."