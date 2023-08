Wiegman met Engeland naar achtste finales WK na klinkende zege op China

Sarina Wiegman heeft zich dinsdag met Engeland op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finales van het WK. De regerend Europees kampioen won het laatste groepsduel met 1-6.

Ondanks zeges op Haïti (1-0) en Denemarken (1-0) kon Engeland in theorie een plek in de knock-outfase nog mislopen. Dat scenario was alleen reëel bij een nederlaag tegen China, maar daar was geen moment sprake van.