Van de Donk krijgt shirt met badmutsfoto van fan: 'Dit wordt mijn carnavalsoutfit'

Daniëlle van de Donk heeft na afloop van de monsterzege van Oranje op Vietnam (7-0) een bijzonder cadeau gekregen van een fan. De voetbalster ontving een shirt met haar badmutsfoto erop.

Het shirt is een verwijzing naar de badmuts die Van de Donk donderdag moest dragen in de slotfase van de topwedstrijd tegen de VS (1-1). Die droeg ze nadat ze een hoofdwond had opgelopen.