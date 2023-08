Uitblinker Brugts draagt prachtgoals op aan idool Lieke Martens: 'Ik kan het ook'

Met twee prachtdoelpunten was Esmee Brugts de grote uitblinker bij de zevenklapper van Oranje in het WK-duel met Vietnam. De goals droeg ze op aan haar grote voorbeeld Lieke Martens, die in het verleden vaak op identieke wijze scoorde.

Ze is van origine ook een linksbuiten. Ze kan net zoals haar dribbelen als de beste en heeft een sterk rechterbeen. Niet voor niets zien veel mensen in Brugts een nieuwe Martens, de voormalig Wereldvoetballer van het jaar.

Brugts onderstreepte dat dinsdag tegen Vietnam met twee geweldige goals. Twee keer kwam ze sprintend vanaf de linkerkant naar binnen en in beide gevallen schoot ze van grote afstand raak met haar rechterbeen. Het waren de 3-0 en 6-0.

Brugts en Martens gaan de onderlinge vergelijkingen nooit uit de weg. Sterker nog: ze benadrukken altijd hun speciale band als ze over elkaar praten. Brugts had Martens in haar jeugdjaren als voorbeeld. Toen ze samen aan de linkerkant kwamen te spelen, zei Brugts dat een droom was uitgekomen.

Ook na haar eerste doelpunten op een WK haalde Brugts haar idool aan. Ze droeg de goals zelfs op aan de Limburgse. "Ik kijk graag naar Lieke. Zij scoort vaak ook op deze manier", zei Brugts. "Het is wel gebaseerd op haar. Ik kan het dus ook. Dan moet ik het ook doen."

Lieke Martens is de eerste die Esmee Brugts feliciteert na de 0-3 van Brugts. Foto: Getty Images

Bokaal gaat naar slaapkamer

Brugts zegt sinds haar komst bij PSV in 2020 te trainen op haar rechterbeen. Na een training gaat ze weleens ballen schieten. Ook volgt ze een individuele training op schieten. "Het is een kwaliteit van mij geworden."

Maar daar doet de twintigjarige Brugts eigenlijk nog te weinig mee, vindt ze zelf. "Ik schiet nog te weinig. Ik mag vaker schieten." Dat is ook wat ze vaker hoort op het trainingsveld bij Oranje. Jawel, ook van Martens.

Martens was onder de indruk van Brugts. "Dit is erg bijzonder. Die eerste schoot ze al fantastisch binnen en dat doet ze het nog een keer. Ze heeft laten zien wat ze in huis heeft. Ze is heel dreigend en belangrijk voor ons aan de linkerkant."

Het leverde Brugts een applauswissel op, tien minuten voor het einde. Ze ging aan de andere kant het veld af, waardoor haar gang naar de bank een halve ereronde werd. "Ik kreeg een warm gevoel van de liefde van het publiek. Ik voelde me wel speciaal."

De wereld heeft kennis gemaakt met Brugts, die nog altijd geen nieuwe club voor het nieuwe seizoen heeft. Na afloop werd ze uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. De bokaal die dat opleverde krijgt een speciaal plekje op haar slaapkamer.

"Mijn kamer is een fankamer van mezelf. Mijn moeder houdt ervan om bepaalde dingen van mij te houden. Dus er liggen posters en ingelijste shirts van PSV en Oranje. Deze komt er zeker bij. Ik heb nog niet zo veel prijzen."