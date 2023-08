Brugts met prachtgoals uitblinker bij Oranje: 'Ze zeggen dat ik vaker mag schieten'

Esmee Brugts kan nauwelijks geloven dat ze dinsdag de hoofdrol voor zich heeft opgeëist in de monsteroverwinning van Oranje tegen Vietnam op het WK. De vleugelverdediger was met twee afstandsschoten op fraaie wijze trefzeker.

"Ja, dit is zeker een droom die uitkomt", reageerde Brugts voor de camera van de NOS. "Dit had ik vooraf nooit kunnen bedenken. Ik ben heel blij dat dit gebeurd is en dat ik kon scoren. Het was een heel mooie avond."

De net twintigjarige Brugts maakte na achttien minuten met een fraai afstandsschot de 0-3. In de 57e minuut deed Brugts, die na deze zomer een transfer wil maken, het nog even dunnetjes na. Beide doelpunten vlogen op fraaie wijze in de verre hoek.

"Er wordt vaker gezegd dat ik mag schieten", zei Brugts met een brede lach. "Ik train heel veel op mijn schot. Ik wil van buiten naar binnen komen. Dat wat Lieke (Martens, red.) altijd deed."

Lieke Martens en Esmee Brugts vieren een van de zeven doelpunten. Foto: Getty Images

Martens: 'Ik ben alleen maar van haar aan het genieten'

Lieke Martens scoorde zelf het openingsdoelpunt, maar was net zo blij met de doelpunten van Brugts. "Ik ben alleen maar van haar aan het genieten", zei de aanvaller van Paris Saint-Germain.

"Het is mooi om te zien dat ze twee precies dezelfde goals maakt", vervolgde Martens. "Ik zei al in de rust: je voelt meteen dat-ie erin gaat. En dan doet ze na rust gewoon precies hetzelfde. Het is zo mooi om te zien."