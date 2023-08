Oranje bereikt als groepswinnaar achtste finales WK na monsterzege op Vietnam

Het Nederlands elftal heeft dinsdag als groepswinnaar de achtste finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland bereikt. Oranje won met liefst 7-0 van Vietnam en troefde zodoende titelverdediger VS af in de strijd om groepswinst.

Bij rust stond het al 5-0 in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin. Lieke Martens opende na acht minuten spelen de score, waarna Katja Snoeijs, Esmee Brugts, Jill Roord en Daniëlle van de Donk het net vonden.

In de tweede helft zorgde Brugts voor het hoogtepunt van de Nieuw-Zeelandse avond met een schitterend afstandsschot in de verre hoek. Roord maakte de Nederlandse feestavond compleet met de 7-0.

Door de monsteroverwinning troeft Oranje de VS af in de strijd om groepswinst. De Amerikaanse titelverdediger begon als koploper in de poule aan de laatste speelronde, maar bleef tegen Portugal steken op een doelpuntloos gelijkspel en werd zo tweede.

Nederland neemt het zondag in de achtste finales op tegen de nummer twee van groep G. Dat kunnen Zweden, Italië, Zuid-Afrika of Argentinië worden. Zweden leidt in de poule en lijkt groepswinnaar te worden. De laatste speelronde in die poule wordt woensdag gespeeld.

Oranje zal die achtste finale wel op een zeer ongunstig tijdstip voor de Nederlandse kijker spelen. Het duel in Sydney begint om 4.00 uur Nederlandse tijd. De FIFA was bij de samenstelling van het toernooischema ervan uitgegaan dat de VS groepswinnaar zou worden.

Eindstand groep E 1. Nederland 3-7 (9-1)

2. Verenigde Staten 3-5 (4-1)

3. Portugal 3-4 (2-1)

4. Vietnam 3-0 (0-12)

Oranje gaat als groepswinnaar naar de achtste finales van het WK. Foto: Getty Images

Martens opent doelpuntenregen in Dunedin

Oranje wist op voorhand dat een punt tegen Vietnam genoeg was voor een plek in de achtste finales, maar daar nam Nederland op voorhand geen genoegen mee. Bondscoach Andries Jonker wilde met grote cijfers zegevieren om de groep te winnen.

Nederland ontsnapte in de eerste minuten nog aan een achterstand: Nguyen Thi Bich Thuy ging na een slippertje van Brugts alleen op Daphne van Domselaar af, maar ze faalde. Daarna was het eenrichtingsverkeer naar het Vietnamese doel.

Na acht minuten was het al raak voor Oranje. Martens wipte de bal met een uiterste krachtsinspanning over de kleine keeper van Vietnam. Vervolgens ging het snel: Snoeijs rondde uitstekend af na een prachtige aanval en Brugts krulde de bal fraai in de kruising.

Oranje had zo na achttien minuten net zo veel gescoord als de VS vorige week in de gehele wedstrijd tegen Vietnam. De ploeg van Jonker liet het daar niet bij zitten. Roord tikte halverwege de eerste helft een voorzet van Janssen binnen en op slag van rust maakte Van de Donk er 5-0 van.

Lieke Martens opende na acht minuten de score met een wippertje. Foto: Getty Images

Brugts zorgt voor hét hoogtepunt

Nederland koerste zo af op de groepswinst, ook omdat het halverwege nog 0-0 bij Portugal-VS stond. Voor Jonker was het reden om aan de volgende ronde te denken. Hij wisselde Victoria Pelova (terug van griep) en Van de Donk (geschorst bij volgende gele kaart). Wieke Kaptein kwam binnen de lijnen en werd zo de jongste WK-speelster ooit van Nederland.

Oranje nam in de tweede helft geen gas terug, maar de afronding liet te wensen over. Brugts gaf na een uur wel het goede voorbeeld. Met een schitterende pegel van zeker 30 meter afstand zette ze de 6-0 op het scorebord.

Over de auteur Jeroen van Barneveld schrijft voor NU.nl over onder meer vrouwenvoetbal.

De assistenten van Oranje zullen toen vast gehoord hebben dat het nog steeds 0-0 bij Portugal-VS stond, want bondscoach Jonker begon allerlei basisspelers te wisselen en te sparen. Zo werden Jackie Groenen, aanvoerder Sherida Spitse en Brugts naar de kant gehaald.

Doelpunten leken er niet meer te komen, maar daar dacht Roord zeven minuten voor het einde anders over. Met haar derde goal op dit WK besloot ze de Nederlandse feestavond met de 7-0.